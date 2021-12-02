Указ губернатора Алтайского края от 1 декабря 2021 года № 196 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 113, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132, от 03.09.2020 № 144, от 15.09.2020 № 153, от 01.10.2020 № 168, от 13.10.2020 № 177, от 26.10.2020 № 185, от 30.10.2020 № 186, от 11.11.2020 № 195, от 26.11.2020 № 204, от 14.12.2020 № 215, от 01.02.2021 № 12, от 05.03.2021 № 32, от 19.03.2021 № 38, от 22.06.2021 № 102, от 05.07.2021 № 109, от 27.10.2021 № 180) следующие изменения:

в пункте 1:

абзац четвертый исключить;

в абзаце пятом число "50" заменить числом "70";

пункт 1.1 признать утратившим силу;

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Находящимся на территории Алтайского края гражданам в возрасте старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, или перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в случае если с даты их выздоровления прошло более 6 календарных месяцев, или имеющим медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, соблюдать режим самоизоляции.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что:

допуск граждан в торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы), театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты общественного питания (за исключением допуска граждан с целью обслуживания на вынос, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организацию питания для работников организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляется при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также следующих документов:

либо действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции C0VID-19 или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, или сертификата профилактической прививки на бумажном носителе, или подтверждающего вакцинацию документа, выданного медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию;

либо действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", или документа, выданного медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию, которыми подтверждается то, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа до посещения объектов, указанных в абзаце втором настоящего пункта;

допуск граждан в гостиницы осуществляется при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также следующих документов:

либо одного из документов, указанных в абзацах третьем - четвертом настоящего пункта;

либо отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу.

Граждане вправе предоставить QR-код, предусмотренный настоящим пунктом, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Проверка достоверности предоставляемых гражданами QR-кодов возлагается на собственников (владельцев, пользователей) объектов, указанных в абзацах втором и шестом настоящего пункта.

Получение лицами, не имеющими гражданства Российской Федерации, второго компонента двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений, предусмотренных настоящим пунктом, возлагается на граждан и собственников (владельцев, пользователей) объектов, указанных в абзацах втором и шестом настоящего пункта.

Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются:

на лиц, не достигших возраста 18 лет;

на лиц при посещении организаций (индивидуальных предпринимателей), указанных в пунктах 2, 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В случае размещения таких организаций (индивидуальных предпринимателей) в одном объекте с иными организациями (индивидуальными предпринимателями) собственники (владельцы, пользователи) объекта обязаны обеспечить контроль за нахождением граждан в данном объекте;

на индивидуальных предпринимателей, сотрудников организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах, указанных в абзацах втором и шестом настоящего пункта, при наличии у них медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.";

пункт 4 признать утратившим силу;

в абзаце пятом пункта 5 число "50" заменить числом "70".

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко







