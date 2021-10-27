Указ губернатора Алтайского края от 27 октября 2021 года № 180 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 22.10.2021 № 22-00-02/03-12349-2021 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 113, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132, от 03.09.2020 № 144, от 15.09.2020 № 153, от 01.10.2020 № 168, от 13.10.2020 № 177, от 26.10.2020 № 185, от 30.10.2020 № 186, от 11.11.2020 № 195, от 26.11.2020 № 204, от 14.12.2020 №2 15, от 01.02.2021 № 12, от 05.03.2021 № 32, от 19.03.2021 № 38, от 22.06.2021 № 102, от 05.07.2021 № 109) изменения, изложив данный указ в редакции согласно приложению.

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко





Приложение к указу Губернатора Алтайского края от 27.10. 2021 № 180





Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Запретить временно на территории Алтайского края организациям (индивидуальным предпринимателям) и гражданам:

проведение массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера;

проведение дискотек, в том числе в ночных клубах;

оказание услуг общественного питания с 23.00 часов до 6.00 часов (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги общественного питания, доставки заказов, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организацию питания для работников организаций (индивидуальных предпринимателей).

Установить, что допускается проведение мероприятий, а также оказание услуг, указанных в абзаце втором настоящего пункта, в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости указанных объектов не более 50 % от их вместимости, но не более 500 человек.

Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений, предусмотренных настоящим пунктом, возлагается на собственников (владельцев, пользователей) указанных объектов, на организаторов, проводящих массовые (публичные), в том числе зрелищно-развлекательные, мероприятия, а также на лиц, оказывающих услуги общественного питания.

1.1. Запретить в период нерабочих дней, установленных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." посещение торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) лицам, не достигшим 18 лет, без сопровождения законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) либо иных совершеннолетних членов семьи, установленных Семейным кодексом Российской Федерации.

Ответственность за обеспечение соблюдения ограничения, предусмотренного настоящим пунктом, возлагается на собственников (владельцев, пользователей) указанных объектов.

2. Гражданам в возрасте старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, находящимся на территории Алтайского края, соблюдать режим самоизоляции.

Для целей настоящего указа под вакцинацией понимается получение гражданами в уполномоченной медицинской организации, имеющей соответствующую лицензию, второго компонента двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, и предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома.

Под вынужденным выходом из дома понимается выход из места проживания (места пребывания) с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости, а также прогулок на свежем воздухе, за исключением прогулок в местах с массовым скоплением людей.

3. Установить, что:

с 30.10.2021 допуск граждан в торговые, торгово-развлекательные центры (комплексы);

с 15.11.2021 допуск граждан в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты общественного питания (за исключением допуска граждан с целью обслуживания на вынос, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организацию питания для работников организаций (индивидуальных предпринимателей), -

осуществляются при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также следующих документов:

либо действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, или сертификата профилактической прививки на бумажном носителе, или документа, выданного уполномоченной медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию;

либо действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается то, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданного уполномоченной медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию, и отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем за 72 часа до посещения объектов, указанных в абзацах втором - третьем настоящего пункта.

Граждане вправе предоставить QR-код, предусмотренный настоящим пунктом, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Проверка достоверности предоставляемых гражданами QR-кодов возлагается на собственников (владельцев, пользователей) объектов, указанных в абзацах втором - третьем настоящего пункта.

Получение лицами, не имеющими гражданства Российской Федерации, второго компонента двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений, предусмотренных настоящим пунктом, возлагается на граждан и собственников (владельцев, пользователей) объектов, указанных в абзацах втором - третьем настоящего пункта.

Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются:

на лиц, не достигших возраста 18 лет;

при посещении организаций (индивидуальных предпринимателей), указанных в пунктах 2, 4 и 5 Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в случае размещения таких организаций (индивидуальных предпринимателей) в одном объекте с иными организациями (индивидуальными предпринимателями), собственники (владельцы, пользователи) объекта обязаны обеспечить контроль за нахождением граждан в данном объекте.

4. В период нерабочих дней, установленных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", режим работы государственных и муниципальных учреждений культуры, а также государственных учреждений здравоохранения, находящихся на территории Алтайского края, определяется их учредителями.

5. Организациям (индивидуальным предпринимателям):

запретить гражданам, не использующим гигиенические маски для индивидуальной защиты органов дыхания, нахождение в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, используемых для функционирования предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, аптечных и медицинских организаций, нахождение в транспорте общего пользования, в том числе такси, в иных местах массового пребывания людей, в том числе при проведении праздничных, развлекательных и иных мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе, а также запретить обслуживание таких граждан. Ответственность за обеспечение соблюдения данного запрета возлагается на собственников (владельцев, пользователей) зданий, строений, сооружений, помещений и объектов транспорта общего пользования;

строго руководствоваться правовыми актами, предписаниями, письмами, содержащими требования по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

обеспечивать социальную дистанцию между посетителями (получателями услуг) не менее 1,5 метра. Действие настоящего абзаца не применяется при размещении граждан в зрительных залах театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений клубного типа, спортивных объектов при соблюдении следующих условий:

заполняемости зрительных залов не более 50 % от их вместимости;

организации выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний;

организации дезинфекционного режима, в том числе дезинфекции оборудования и инвентаря, обеззараживания воздуха (рециркуляторы воздуха, бактерицидные лампы и т.п.) в зрительных залах, создания запаса дезинфицирующих средств;

организации соблюдения физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, масок) и соблюдения социальной дистанции при входе в здание и в холлах;

установить диспенсеры с антисептиками для обработки рук при входе на объекты;

организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе с обязательной дезинфекцией оборудования и инвентаря, а также обеззараживанием воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей (получателей услуг).

6. Деятельность предприятий общественного питания осуществлять при условии расстановки перегородок или расстановки столов для посетителей на расстоянии 1,5 метра.

7. Органам государственной власти определить порядок использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в помещениях указанных органов.

8. Управлению печати и массовых коммуникаций Алтайского края (Киричук В.А.) обеспечить проведение информационной работы с населением о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

9. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом, регулярно проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах.

10. Собственникам (владельцам) общественного транспорта, в том числе междугороднего, помещений железнодорожных вокзалов и автовокзалов обеспечить постоянную (в течение дня) и заключительную (в конце смены) обработку транспортных средств и помещений.

11. Рекомендовать:

работодателям:

обеспечить освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19;

обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, не прошедших вакцинацию в установленном порядке, на срок не менее 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), или ввести, где возможно, посменный режим работы;

работодателям, осуществляющим деятельность в городских округах Алтайского края, установить по возможности работу в режиме гибкого рабочего графика с целью предупреждения скопления людей в общественном транспорте;

собственникам (владельцам) жилых домов (жилых помещений) обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части организации проведения мероприятий по заключительной дезинфекции жилых помещений после убытия (госпитализации) больного с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или по выздоровлении больного (при лечении на дому) силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность, или самостоятельно с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием.







