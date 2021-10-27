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27.10.2021 10:28
Рубрика: Власть

В Алтайском крае систему QR-кодов для посещения ТЦ введут с 30 октября

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Глава Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении дополнительных ограничений, связанных с профилактикой распространения COVID-19. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, уже с 30 октября для посещения торговых центров необходимо будет предъявить QR-код сертификата о вакцинации, справку о перенесенной в последние полгода инфекции или отрицательные результаты ПЦР-теста, полученные не позднее чем за 72 часа до этого.

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В течение последующих двух недель данные меры будут распространяться только на ТЦ, а с 15 ноября QR-коды на электронном или бумажном носителе либо медицинские справки потребуются для посещения других мест. В частности, театров, кинотеатров, концертных залов, других развлекательных заведений, цирка, бассейнов, спортивных клубов, гостиниц и баз отдыха, а также кафе и ресторанов. Заведениям общепита также запрещается обслуживать клиентов внутри заведения с 23.00 до 6.00 утра.

При этом ограничения не распространяются на детей младше 18 лет. Без QR-кода можно будет попасть в аптеки, салоны связи, продовольственные магазины или торговые точки с товарами первой необходимости, даже если таковые расположены на площадке ТЦ.

Согласно указу губернатора, на территории региона запрещается проведение публичных мероприятий, дискотек, в том числе в ночных клубах. Однако разрешены показы представлений и фильмов в театрах и кинотеатрах при условии заполняемости зала не более 50 процентов от общего числа мест, и если зрителей будет не более 500.

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