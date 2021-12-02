Аналитики предсказали уход молодежи из Facebook в 2022 году

Сегодня только 27% подростков имеют аккаунт в Facebook, приводит статистику Saxo Bank (исследование есть у "РГ"). В то же время в 2012 году аккаунт в этой социальной сети был у 94% подростков.

Аналитики банка прогнозируют, что тенденция по уходу подростков из соцсети продолжится и в следующем году. Facebook превратился из оживленного сайта для молодежи в платформу для пожилых "бумеров", говорят эксперты. Алгоритмы Facebook все больше отвращают молодых людей, превращая ее использование в просмотр бесконечной череды одинакового контента или, что еще хуже, одиозного и дезинформирующего контента. Собственное исследование Facebook показывает, что подростки проводят в TikTok в 2-3 раза больше времени, чем в Instagram (который является самым молодым активом Facebook в социальных сетях), и что Snapchat является предпочтительным способом общения с друзьями.

Эксперты утверждают, что Facebook внезапно окажется в эпицентре культурной войны между молодыми людьми младше 40 лет и взрослыми старше 40 лет, при этом молодые люди увидят, что Facebook представляет собой порочное "бумерское" поколение фальшивых новостей и жадных корпораций. Facebook окажется в той же ситуации, как когда на рынок внезапно вышло много новых табачных компаний, составив мощную конкуренцию единственному крупному табачному бренду. У этих новых платформ будет более интересный стиль и другой подход к конфиденциальности и способам управления информацией - без использования алгоритмов, которые обслуживают лишь персонализированные рекламные сообщения.

"В России Facebook итак не самая молодая по аудитории соцсеть, - говорит Кристина Петрова, основатель агентства PR Perfect. - В целом, по миру ситуация точно такая же, особенно если сравнивать Facebook с TikTok. Facebook - соцсеть не для зумеров изначально. Поэтому если часть молодежи и уйдет из Facebook, в общей массе пользователей это будет не критичный процент".

Эксперт не согласна с прогнозами и считает, что Facebook удастся нарастить аудиторию. "Если у Facebook получится создать метавселенную, о которой они говорят, то это, без сомнения, привлечет молодую аудиторию", - заключает Петрова.

Facebook в России активно теряет молодежь, добавляет Евгения Лампадова, основатель коммуникационного агентства "ЛАМПА". "Учитывая скорость проникновения Tik Tok, эта тенденция продолжится. Эта тенденция усилится и в следующем году - молодежь получает новости из других источников, а для общения предпочитает мессенджеры вроде Telegram", - говорит она.

"Facebook сегодня оценивается будущим. Инвесторы ценят его за счет его потенциальных возможностей. И если они поймут, что с будущим не все так гладко, то конечно, у компании начнутся такие проблемы. И оценка компании будет снижаться. Но что касается 22-го года, то это гадание на кофейной гуще, так как это может произойти и в 23-м и в 24-м. Но чтобы не терять деньги, инвесторы могут начать делать вид, что ничего не происходит. Нужно будет событие, которые откроет им глаза на происходящее", - прогнозирует Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.