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02.12.2021 17:22
Рубрика: Общество

Арктический совет: За полярным кругом растут выбросы метана

Текст: Сергей Тихонов
Ежегодные отчеты рабочей группы Арктического совета о вредных выбросах в регионе показывают рост эмиссии метана, и это вызывает серьезное беспокойство, сказал посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета (АС) Николай Корчунов, выступая на брифинге по итогам пленарного заседания АС.

Он также подчеркнул, что выбросы черного углерода (образуется в результате неполного сгорания ископаемого топлива - прим. "РГ") снижаются, а к 2030 году ожидается их сокращение на 25-30% относительно 2020 года.

Как изменения климата скажутся на Арктике

Россия председательствует в Арктическом совете с мая 2021 года. В АС помимо России входят США, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Швеция и Норвегия. У нашей страны есть комплексная программа, включающая 4 приоритетных направления работы.

Первое - население Арктики, включая коренные народы, - поддержание устойчивости и жизнеспособности народов Севера, меры по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей. Как отметил Корчунов, сюда же можно отнести меры по препятствованию оттока населения из Арктики, что включает активную работу с молодежью.

Второе направление - охрана окружающей среды, то есть смягчение негативных последствий климатических изменений. При этом учитывается не только уязвимость Арктики к изменению климата, но и ее перспективный вклад - благодаря природным, энергетическим и транспортным ресурсам - в содействие переходу к низкоэмиссионной экономике. По словам Корчунова, подразумевается развитие в Арктике чистой энергетики на основе новейших технологий. Ярким примером инновационного подхода, он назвал, проект "Арена", по обмену знаниями и создание профессиональных сетей, связанных с энергетическими ресурсами, для удаленных арктических сообществ. Также особое внимание уделяется сохранению морской среды. Арктические государства несут ответственность по сохранению и разумному управлению этим регионом, считает Корчунов.

Социально-экономическое развитие также в центре внимания председательства России в АС. В фокусе внимания совета находятся вопросы расширения экономического сотрудничества в регионе и международной кооперации. По мнению Корчунова, именно устойчивое экономическое развитие является ключевым условием для благополучия и процветания Арктики.

Последнее направление - укрепление Арктического совета и расширение его влияния. Россия считает формат АС исключительно удачным в деле международного сотрудничества в Арктике.

Общество Экология Экономика Отрасли Ресурсы Арктика: битва за ресурсы

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