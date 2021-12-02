Арктический совет: За полярным кругом растут выбросы метана

Он также подчеркнул, что выбросы черного углерода (образуется в результате неполного сгорания ископаемого топлива - прим. "РГ") снижаются, а к 2030 году ожидается их сокращение на 25-30% относительно 2020 года.
Россия председательствует в Арктическом совете с мая 2021 года. В АС помимо России входят США, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Швеция и Норвегия. У нашей страны есть комплексная программа, включающая 4 приоритетных направления работы.
Первое - население Арктики, включая коренные народы, - поддержание устойчивости и жизнеспособности народов Севера, меры по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей. Как отметил Корчунов, сюда же можно отнести меры по препятствованию оттока населения из Арктики, что включает активную работу с молодежью.
Второе направление - охрана окружающей среды, то есть смягчение негативных последствий климатических изменений. При этом учитывается не только уязвимость Арктики к изменению климата, но и ее перспективный вклад - благодаря природным, энергетическим и транспортным ресурсам - в содействие переходу к низкоэмиссионной экономике. По словам Корчунова, подразумевается развитие в Арктике чистой энергетики на основе новейших технологий. Ярким примером инновационного подхода, он назвал, проект "Арена", по обмену знаниями и создание профессиональных сетей, связанных с энергетическими ресурсами, для удаленных арктических сообществ. Также особое внимание уделяется сохранению морской среды. Арктические государства несут ответственность по сохранению и разумному управлению этим регионом, считает Корчунов.
Социально-экономическое развитие также в центре внимания председательства России в АС. В фокусе внимания совета находятся вопросы расширения экономического сотрудничества в регионе и международной кооперации. По мнению Корчунова, именно устойчивое экономическое развитие является ключевым условием для благополучия и процветания Арктики.
Последнее направление - укрепление Арктического совета и расширение его влияния. Россия считает формат АС исключительно удачным в деле международного сотрудничества в Арктике.