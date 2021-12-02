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02.12.2021 15:06
Рубрика: Общество

В Иране найден древний артефакт с "нечитаемым кодом"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Иране археологи обнаружили древнюю глиняную табличку с клинописным текстом, который ученые пока не могут расшифровать. Она была найдена на частной ферме при обработке сельскохозяйственного поля.

Фото: Peter Fischer, Teresa Burge, archaeologists from the University of Gothenburg
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Как сообщает Tehran Times, находка была сделана на юго-западе Ирана в провинции Хузестан. При обработке поля на частной ферме землевладелец наткнулся на "камень", который он решил показать археологам.

Экспертиза показала, что это глиняная табличка, датируемая примерно эламской эрой (около 2700 - 539 гг. до н.э.). Она покрыта клинописными надписями. Элам - это историческая область и древнее государство, которое располагалось на территории современных иранских провинций Хузестан и Лурестан. Его столицей был город Сузы.

Расшифровать клинопись ученым пока не удалось. Дело в том, что эламский язык по своей структуре является так называемым изолятом. Это мертвый язык, основанный на использовании пиктограмм. Эламское линейное письмо широко использовалось с XVIII века до нашей эры. Оно исчезло около 2000 лет назад.

Однако сейчас оно практически не поддается расшифровке. Ученым известны лишь некоторые грамматические особенности этого языка. К ним, например, относятся образование множественного числа с использованием определенного суффикса, личные местоимения и окончания нескольких форм глагола.

Дело в том, что эламский язык за более чем двухтысячелетний период своего существования прошел три стадии, постепенно трансформируясь. Наиболее часто встречается клинопись второго периода, который длился с XVIII по VIII век до н.э. Этот язык иногда называют старым эламским. Заключительная стадия эламских текстов - это период правления ахеменидских царей Персии (VI-IV века до н.э.), которые использовали эламский язык наряду с аккадским и древнеперсидским для своих документов.

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