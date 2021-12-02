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02.12.2021 11:11
Рубрика: Экономика

Больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты Роскачества проверили 19 образцов консервов из сайры российского производства и в 11 из них обнаружилась подмена сырья - производители использовали более дешевую рыбу.

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
В Россельхознадзоре проверили, можно ли верить этикеткам на рыбных консервах

Как говорится в сообщении Роскачества, только в восьми баночках действительно была сайра - в остальных оказалась дальневосточная сардина иваси или тихоокеанская сельдь. При этом цена подделок начиналась от 19,9 рубля за сто грамм, а консервы с настоящей сайрой стоили дороже - от 44,4 рубля за сто грамм.

Председатель рыбного союза Александр Панин пояснил, что еще два года назад разница в цене между сайрой и сардинами (иваси) за килограмм не превышала 40 рублей, но сейчас ситуация изменилась. Уловы сайры резко сократились, а иваси, напротив, стали ловить больше. Это привело к тому, что иваси подешевела, а сайра перешла в разряд дорогих рыб и стоит около 300 рублей за килограмм.

"Сайра стала дороже иваси более чем в семь раз! Это и привлекает недобросовестных производителей к подмене сырья", - говорит Панин.

Исследования проводились в подведомственном Россельхознадзору Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ "НЦБРП"). В лаборатории рассказали, что всего с начала года было проверено 90 баночек и в 35% из них обнаружили подмену. Подробнее с результатами экспертизы можно ознакомиться на сайте Роскачества.

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