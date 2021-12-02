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02.12.2021 15:54
Рубрика: Экономика

Для компаний ЕАЭС могут создать единый углеродный рынок

Текст: Алексей Дуэль

Для того, чтобы энергопереход и реализация климатических проектов не остались на бумаге и привели к реальным результатам, к ним должны подключиться крупнейшие эмитенты парниковых газов: промышленность и транспорт. Для эффективной работы над климатическими проектами компаний Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужен единый рынок углеродных единиц, заявил на "Евразийском конгрессе'21" член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Фото: istock
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Такой рынок должен получить международное признание, добавил Слепнев. "Нескольким странам вразнобой строить углеродный рынок трудно, а многим - невозможно", - уверен министр.

По его словам, такой институт может быть создан на основе отечественной таксономии климатических проектов. Тем более, она была поддержана международными экспертами на конференции в Глазго. При этом интересы климата не могут быть достигнуты в ущерб решению других социальных проблем, считает Слепнев. Поэтому все программы и стратегии должны быть приняты на годы вперед, чтобы, например, отказ от машин с двигателями внутреннего сгорания не стал сюрпризом для производителей, они должны быть готовы к такому изменению реальности.

"Трансфер технологий и решение вопросов климата должны приводить к экономическому росту", - подчеркнул Андрей Слепнев и предложил странам ЕАЭС кооперироваться при решении многих проектов. Например, по выработке электричества, вовлекая в процесс больше гидроэлектростанций, генерации на возобновляемых источниках энергии.

Экономика Отрасли Энергетика

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