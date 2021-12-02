Мишустин: Нужно сформировать полноценный евразийский транспортный каркас

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - сильное международное объединение, повышающее свой авторитет на мировой арене, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступив на втором Евразийском конгрессе, он обозначил ряд направлений, на которых должны сконцентрироваться участники объединения в ближайшие годы.

Постепенно преодолевая последствия пандемии коронавируса, ЕАЭС завершает год с неплохими показателями, оценил глава кабмина предварительные экономические результаты. Они уже превысили допандемийный уровень. По данным Евразийского банка развития, валовой внутренний продукт ЕАЭС вырастет в 2021 году на четыре процента. "Быстрое восстановление показывает взаимная торговля. За январь-сентябрь она увеличилась практически на треть. По итогам года объемы могут повыситься более чем на 10 процентов, превысить значения предпандемийного года", - заявил Мишустин.

"Необходимы скоординированные действия для того, чтобы сохранить набранный темп, добиться новых успехов в деле интеграции", - считает российский премьер. Устранение барьеров на пути движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы позволит создавать новые возможности для совместных инициатив в разных сферах. Правительства сейчас занимаются реализацией стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, которые ранее утвердили президенты стран "пятерки". Продолжается формирование общих рынков союза.

Наконец, выстроена институциональная основа для создания единого цифрового пространства ЕАЭС. "Предстоит создать целую экосистему цифровых проектов, автономных и взаимосвязанных, которые придадут новый импульс интеграционному взаимодействию", - считает Михаил Мишустин.

Развитие транспортной инфраструктуры обеспечит связанность территории союза. Она важна, подчеркнул председатель правительства РФ, для улучшения логистики, быстрой доставки товаров и комфортных путешествий, а также имеет ключевое значение в рамках сопряжения ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс - один путь" и создания большого евразийского партнерства, с инициативой которого выступает президент России. "Необходимо сформировать полноценный евразийский транспортный каркас. То есть создать объединенную сеть железнодорожной, автодорожной, морской, речной и авиационной инфраструктуры Евразии", - заявил Мишустин. Развитие международных транспортных коридоров позволит увеличить грузопотоки.

Все актуальнее для мира становится глобальная климатическая повестка. Лидеры стран Евразийского экономического союза приняли по этому вопросу совместное заявление. Договоренности, по словам главы кабмина РФ, положат начало работе по формированию единой системы климатического регулирования на пространстве союза.

"Мы планируем внести значимый вклад в борьбу с изменением климата", - сказал Михаил Мишустин. Для этого будут приняты меры по контролю и снижению выбросов парниковых газов, управлению природными экосистемами. "Проблемы экологии важно решать общими усилиями. Только так можно добиться максимального эффекта в деле сохранения природы для наших будущих поколений", - указал российский премьер-министр.

"Евразийский экономический союз - это сильное международное объединение, повышающее свой авторитет на мировой арене", - заключил Мишустин. Организация выстраивает тесное взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, региональными интеграционными структурами, а совокупный потенциал союза позволяет ему обсуждать широкий круг вопросов с партнерами.