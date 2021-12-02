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02.12.2021 17:25
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил банкам передавать сведения о кредитах в БКИ онлайн

Текст: Анастасия Алексеевских
Центробанк предложил способ борьбы с кредитным мошенничеством, когда граждан с небольшой зарплатой провоцируют получать ссуды в разных банках на миллионы, а затем перечислять их на счет злоумышленников: бюро кредитных историй (БКИ) должны получать от банков информацию о ссудах в режиме реального времени. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка, направленном в Банк России (есть у "РГ").
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сейчас по закону кредиторы имеют право передавать в бюро кредитных историй данные о выданных кредитах в течение 5 рабочих дней.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Законодательные изменения предполагают, что с 2022 года этот срок сократится до 3 рабочих дней, а с середины 2024 года - до 2 рабочих дней. На практике часть банков передают информацию на ежедневной основе, часть банков в течение 2-3 дней. Это зависит от технологического совершенства их автоматизированной банковской системы.

ЦБ предлагает передачу банками сведений в БКИ онлайн, говорится в письме.

Национальный совет финансового рынка провел опрос среди банков и направил его результаты в ЦБ. Как следует из письма, банкиры против такой инициативы. По их мнению, это фактически неисполнимое требование, которое к тому же повлечет огромные операционные затраты кредитных организаций.

"Поскольку сейчас мошенники провоцируют граждан на получение нескольких кредитов в различных банках одновременно, то для противодействия этой схемы, действительно, нужны законодательные изменения, предполагающие передачу данных в бюро кредитных историй моментально, - уверен гендиректор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. - Такой подход позволил бы не только снизить ущерб от мошенничества, совершаемого средствами социальной инженерии, но и от других типов кредитных мошенничеств".

Новая процессинговая система ОКБ способна принимать от банков кредитные истории в режиме реального времени, уточнил он. Сложность может возникнуть со стороны банков - им всем потребуются произвести существенные доработки, добавил эксперт.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Поэтому он приветствует идею сокращения срока передачи данных: она принесет существенную пользу как заемщикам, так и кредитным организациям, но важно, чтобы кредиторы были готовы к ее реализации.

"Проблема мошеннических кредитов не нова, и бороться с ней нужно, - считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. - У НБКИ, например, есть сервисы, фиксирующие в режиме онлайн-заявки и предупреждающие об этом и банки, и граждан. Однако такие сервисы не являются и не должны являться основой борьбы с кредитными мошенниками. Они могут только дополнять системные, комплексные меры, предпринимаемые кредиторами и регулирующими органами".

У ОКБ также есть такие сервисы.

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