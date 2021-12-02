Чекунков: Объем инвестиций в арктические проекты оценен в 1,1 трлн рублей

С 2020 года в Арктике действует преференциальный режим, в рамках которого запущено 338 проектов. Суммарные инвестиции в них оцениваются в 1,1 трлн рублей, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая на XI международном форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

Он подчеркнул, что для развития арктической территории уже создана нормативно-правовая база: принято шесть законов и 40 подзаконных актов об основах государственной политики в Арктике и принята Стратегия развития региона до 2035 года.

Чекунков отметил, что главная цель всех инвестиционных проектов - это повышение качества жизни людей. Задачи обозначены в стратегии развития региона. Ключевые из них, это повышение заработной платы до 2035 года не менее чем в 2,5 раза (212 тыс. рублей), создание 200 тыс. новых рабочих мест, увеличение продолжительности жизни не менее чем на 10 лет (до 82 лет). Одним из важнейших направлений работы по повышению качества жизни, министр назвал, создание комфортной городской среды и развития городов. Сейчас разрабатывается "арктический стандарт" для поселений региона. Также ведется работа по повышению доступности арктических территорий. Этому поможет развитие полярной авиации. Сейчас в арктической зоне 39 аэропортов. В ближайшие пять лет 10 из них будут модернизированы.

Еще одно направление - развитие науки и технологий. На Ямале и в Мурманской области ведется работа по созданию круглогодичных арктических станций "Снежинка". По словам Чекункова, это глобальный проект, использующий самые современные технологии и предполагающий полную углеродную нейтральность, который должен привлечь интерес ученых всего мира. В 2020 году на воду было спущено исследовательское судно - ледостойкая, самодвижущаяся платформа "Северный полюс", для полноценного изучения арктического региона. Для экологической безопасности арктических территорий предполагается создать систему мониторинга вечной мерзлоты. До 2023 года будет создано 30 станций мониторинга, а к 2025 году - еще 110 станций.

Одним из главных проектов развития российской Арктики, Чекунков назвал, Северный морской путь. Уже в 2022 году по СМП будут запущены регулярные контейнерные перевозки, которые обеспечат доставку рыбной продукции с Дальнего Востока в Европейскую часть России. Начало круглогодичной навигации по СМП ожидается в 2023-2024 году. В 2024 году планируется перевозить по СМП 80 млн тонн грузов.

Среди других крупнейших и уже реализуемых проектов, которые имеют значения как для Арктики, так и всей страны, министр назвал горно-обогатительный комбинат "Баимский", энергоснабжение которого будет обеспечиваться плавучими атомными станциями, целлюлозно-бумажный комбинат "Сегежа-Запад" и угледобывающий проект "Северная звезда". В 2026 году здесь планируют добывать 7 млн тонн угля, а в 2030 году - 12 млн тонн. Уголь будет доставляться покупателям по СМП.