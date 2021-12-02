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02.12.2021 10:17
Рубрика: Культура

Что теперь будет с тургеневским дубом

Текст: Инга Бугулова
В усадьбе "Спасское-Лутовиново" мощный ураган погубил Тургеневский дуб - дереву, которое еще подростком посадил писатель, в этом году исполнилось 198 лет, оно должно было представлять Россию на европейском этапе конкурса "Дерево года".
Фото: Музей-заповедник Спасское-Лутовиново Фото: Музей-заповедник Спасское-Лутовиново
Фото: Музей-заповедник Спасское-Лутовиново

"Российская газета" связалась с заместителем директора по развитию музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Ириной Никишонковой и узнала, что теперь станет с символом не только Орловской области, но и всей России.

Фото: организаторы конкурса "Российское дерево года"
Крепкие корни: Как Тургеневский дуб стал главным деревом России

Для усадьбы - это настоящая трагедия. Правильно я понимаю, что дерево уже никак не вернуть к жизни?

- К сожалению, да. Ветер вырвал его из земли вместе со всей корневой системой. Дубы вообще достаточно сложно приживаются, даже молоденькие, поэтому о пересадке не может быть речи. Сейчас мы получаем очень большой поток предложений о том, что можно сделать с Тургеневским дубом. Мы все их соберем, обсудим и примем какое-то решение. Но дуб точно не будет уничтожен, предложение разобрать его на сувениры, кстати, нам не очень нравится. Он должен остаться в усадьбе, но в каком виде - мы еще думаем.

Неужели история тургеневского дуба так и закончится?

- Конечно, нет. У нас в усадьбе есть несколько подрощенных саженцев, один из них - из желудя того самого дуба, который посадил Иван Сергеевич Тургенев. Мы его обязательно посадим и так продолжим историю нашего знаменитого дерева.

Тургеневский дуб в этом году - претендент от России на звание "Дерева года" во всей Европе. Заявку теперь придется снять?

Фото: Музей-заповедник Спасское-Лутовиново

- Буквально сразу же после случившегося нам пришла информация от Европейской комиссии конкурса "Дерево года", что снимать заявку не нужно. Ведь конкурс привлекает внимание не только к уходу за деревьями и их сохранению, но и к их уязвимости. Судьба нашего дуба иллюстрирует как раз этот не самый простой момент. Так что, Тургеневский дуб останется участником конкурса и поборется за победу, несмотря ни на что.

Это по-нашему: упал, но не сдается. Но ураган повалил не только тургеневский дуб. Какой урон он нанес усадебному парку Спасского?

- Деревьев упало немало. Мы подсчитали - всего 35, это ели, березы, ясени. Сейчас наш штаб работает над последствиями, музей пока закрыт.

Справка "РГ"

Тургеневский дуб в этом году победил в российском этапе конкурса "Дерево года", набрав в народном голосовании свыше 12 тысяч голосов. Иван Тургенев посадил его в возрасте 13-15 лет, для него этот дуб стал символом Родины. "Это дерево, которое для него было очень важным, которое он неоднократно описывал в своих произведениях. И потом, когда писатель уже был в тяжелом состоянии, болен, он писал другу Полонскому: "Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, Родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу". То есть сначала дуб, а потом Родина - для него и Спасское, и дуб были символами этой Родины", рассказывал "РГ" ранее директор музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" Сергей Ступина.

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