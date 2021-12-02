Для пострадавших от стихийных бедствий могут ввести кредитные каникулы

Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, могут получить право на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Соответствующий законопроект сегодня размещен в электронной базе данных Госдумы.

Право на отсрочку уже имеют ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Однако действующий закон не относит к числу таких ситуаций природные и техногенные катастрофы, говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта в пример приводят наводнение, случившееся минувшим летом на юге России. Тогда многие жители Сочи и Крыма лишились единственного жилья и были вынуждены все средства пустить на приобретение предметов первой необходимости в ущерб регулярным платежам по кредитам. ЦБ тогда призвал банки и микрофинансовые организации реструктурировать кредиты пострадавших граждан вплоть до прощения долга. Однако эти рекомендации носили для кредиторов добровольный характер.

Законопроект предлагает менять условия кредитных договоров (в том числе ипотечных), в случае если заемщик пострадал в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. "Для изменения условий кредитования заемщик должен предоставить кредитору документы, подтверждающие проживание по месту регистрации на момент возникновения чрезвычайной ситуации, а также документы о включении заемщика в список пострадавших от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера", - следует из пояснительной записки.

Кроме того, предлагается не учитывать подобные изменения в бюро кредитных историй в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.

Ранее Банк России предложил сделать бессрочным механизм кредитных каникул. Пока на постоянной основе взять кредитные каникулы могут только ипотечные заемщики. По потребительским займам эта возможность действовала только во время острой фазы пандемии.