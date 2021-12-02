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Джиллиан Андерсон сыграет в фильме Netflix "Бледно-голубой глаз"

Новости
    02.12.2021, 12:18
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джиллиан Андерсон, Роберт Дюваль и Тимоти Сполл присоединятся к Кристиану Бэйлу в детективном хорроре для Netflix "Бледно-голубой глаз" (The Pale Blue Eye, локализован как "Всевидящее око"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В описании говорится, что картина повествует о расследовании убийства ветераном-детективом, которому помогает молодой кадет Эдгар Аллан По, еще не ставший всемирно известным писателем. События разворачиваются в 1830 году.

Режиссер и автор сценария Скотт Купер ("Оленьи рога", "Недруги", "Черная месса"). В основу лег одноименный роман Луиса Байярда.

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