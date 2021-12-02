Экс-замминистра Марине Раковой предъявлено новое обвинение

Обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере" экс-чиновнице предъявил следователь следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. На этот раз ей инкриминируется обман с трудоустройством в госструктуру ее гражданского супруга - Артура Стеценко.

По версии следствия, в 2017 году гендиректор госучреждения "Фонд новых форм развития образования" Марина Ракова вступила в преступный сговор с исполняющим обязанности гендиректора фонда Максимом Инкиным и еще несколькими сотрудниками, а также с Артуром Стеценко. "Фигуранты заключили между "Фондом новых форм развития образования" и Артуром Стеценко подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним.

Следствием выявлен факт необоснованной выплаты Стеценко из бюджета денежных средств. Речь о периоде с июля 2017 по ноябрь 2018 года", - рассказали в пресс-центре МВД.

Отмечается, что Артуру Стеценко поручалось выполнение неких работ за ежемесячный оклад, а также подработки за дополнительную плату.

В действительности же трудовую деятельность в фонде, подчеркивают в МВД, Стеценко не осуществлял. Никаких работ для госучреждения он не проводил.

Было установлено, что в соответствии со штатным расписанием фонда Стеценко в вышеуказанный период числился на должности замруководителя дирекции по организационно-управленческой деятельности. Но с июля 2017-го по февраль 2018 года он также числился ведущим специалистом департамента внедрения инновационных проектов. Более того, в этот же период являлся еще и советником гендиректора данной организации. В период же с декабря 2016 по июль 2017 года он дополнительно занимал должность заместителя гендиректора по экономическим вопросам.

В уголовном деле говорится, что соучастники преступной группы, действуя по указанию Марины Раковой, Максима Инкина и Артура Стеценко, изготавливали и предоставляли в бухгалтерию фонда подложные табели учета рабочего времени, платежные ведомости и иные документы, отражающие недостоверные сведения относительно занятости Артура Стеценко. Не осведомленные о мнимом трудоустройстве фигуранта сотрудники бухгалтерии перечислили из средств фонда более 9 млн рублей в качестве заработной платы и ежемесячных премий Артуру Стеценко. Ежемесячный незаконный доход обвиняемого таким образом составлял около 300 тысяч рублей.

Отмечается, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из ранее возбужденного дела в отношении Марины Раковой и ректора Сергея Зуева.