Эксперт дала советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду

Приобретать квартиру для сдачи в аренду выгоднее всего по низкой цене, а хороший ремонт не всегда позволяет повысить чек, рассказала замдиректора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

По словам Поляковой, при покупки квартиры для сдачи в аренду лучше всего выбирать современный жилой фонд, но не новостройки, так как в только что сданных домах ставка будет на 10% ниже. Стоит обращать внимание на транспортную доступность - для большинства арендаторов это решающий фактор. Еще одна важная деталь - стоимость недвижимости. Чем дешевле объект, тем выше будет доходность от сдачи его в аренду.

Если жилье под аренду уже имеется, можно подумать, как увеличить его ликвидность. Так, на квартиры эконом-класса из-за отсутствия косметического ремонта стоимость аренды снижается на 5-10%, а наличие дорого ремонта не сделает квартиру на окраине более дорогой, поэтому затраты могут оказаться нерентабельными. При этом если сделать хороший ремонт в квартире, расположенной в престижном районе, это может поднять ее цену на треть и даже удвоить.

Затраты на ремонт не должны превышать сумму в две-три арендные ставки, иначе они не окупятся. Важнее всего, как считает Полякова, обратить внимание на сантехнику, бытовую технику, окна, двери, розетки и стены.

"В ванной и на кухне не должно быть пятен, сырости и плесени. Проверьте краны, унитаз, трубы: нет ли течи, все ли в порядке. Из бытовой техники обязательно наличие плиты, холодильника, стиральной машины", - рассказала она в беседе с агентством "Прайм".

Также Полякова посоветовала грамотно работать с потенциальными арендаторами - ненавязчиво указывать на преимущества, быть сдержанным и доброжелательным.