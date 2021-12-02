Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Евгения Думанская 
08:24 02.12.2021

Эксперт дала советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду

Приобретать квартиру для сдачи в аренду выгоднее всего по низкой цене, а хороший ремонт не всегда позволяет повысить чек, рассказала замдиректора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Сколько можно заработать на сдаче автомобиля в аренду

По словам Поляковой, при покупки квартиры для сдачи в аренду лучше всего выбирать современный жилой фонд, но не новостройки, так как в только что сданных домах ставка будет на 10% ниже. Стоит обращать внимание на транспортную доступность - для большинства арендаторов это решающий фактор. Еще одна важная деталь - стоимость недвижимости. Чем дешевле объект, тем выше будет доходность от сдачи его в аренду.

Если жилье под аренду уже имеется, можно подумать, как увеличить его ликвидность. Так, на квартиры эконом-класса из-за отсутствия косметического ремонта стоимость аренды снижается на 5-10%, а наличие дорого ремонта не сделает квартиру на окраине более дорогой, поэтому затраты могут оказаться нерентабельными. При этом если сделать хороший ремонт в квартире, расположенной в престижном районе, это может поднять ее цену на треть и даже удвоить.

Затраты на ремонт не должны превышать сумму в две-три арендные ставки, иначе они не окупятся. Важнее всего, как считает Полякова, обратить внимание на сантехнику, бытовую технику, окна, двери, розетки и стены.

"В ванной и на кухне не должно быть пятен, сырости и плесени. Проверьте краны, унитаз, трубы: нет ли течи, все ли в порядке. Из бытовой техники обязательно наличие плиты, холодильника, стиральной машины", - рассказала она в беседе с агентством "Прайм".

Также Полякова посоветовала грамотно работать с потенциальными арендаторами - ненавязчиво указывать на преимущества, быть сдержанным и доброжелательным.

Сейчас читают

ЖКХ
01.12.2021

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Новый порядок установления нормативов на коммунальные услуги готовит Минстрой. Об этом рассказала замдиректора Департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко. Задача этих изменений заключается в том, чтобы приблизить нормативы к фактическому потреблению

Недвижимость
01.12.2021

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Застройщики из 15 регионов получат господдержку

Почти в полтора раза выросло число низкомаржинальных застройщиков, получающих господдержку. По итогам октября им будет выплачено около 26 млн рублей. Такое решение приняла межведомственная комиссия при Минстрое

Ипотека
01.12.2021

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки. По ней граждане могут оформить кредит по льготной ставке до 3 процентов годовых. Также были направлены средства на поддержку аграрного сектора