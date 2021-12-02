Эксперты назвали самые частые схемы аферистов

Эксперты проекта Народного фронта "За права заемщиков" подвели первые итоги работы платформы "Мошеловка", которая была создана полгода назад для сбора обращений россиян, пострадавших от действий мошенников. В исследовании (есть в распоряжении "РГ") отмечается, что наиболее распространенным каналом связи между злоумышленником и жертвой является телефонный звонок - 59,2% всех обращений.

Наиболее популярными схемами работы мошенников стали звонок из "службы безопасности" банка, звонок из "полиции/прокуратуры" и обман на популярных торговых площадках.

Звонок из "службы безопасности" банка

В этих случаях злоумышленники звонят с номера, похожего на номер банка. После сообщения о "подозрительной операции" или о "сбое системы" мошенники просят назвать данные карты, CVV/CVC-код, код из SMS или пароль от банковского приложения.

"Никогда не сообщайте данные своей карты или пароли. Настоящий сотрудник банка не запрашивает данную информацию. Обращайте внимание на номер телефона звонящего. Как правило, представители банка звонят с коротких номеров", - рекомендуют эксперты.

Универсальный способ защиты в подобных случаях - немедленно прекратить общение с подозрительными лицами. В случае сомнений по поводу сохранности средств, следует позвонить в банк по номеру, указанному на карте.

Звонок из "полиции/прокуратуры"

Схема выглядит следующим образом - мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов, который расследует дело в отношении сотрудника банка, получившего доступ к вашему счету. Чтобы "обеспечить безопасность денег", он предлагает перевести деньги на "специальный счет". Схема защиты все та же - никогда не сообщайте данные своей карты или пароли и не совершайте никаких операций по инструкции звонящего.

Обман на популярных торговых площадках

С такой схемой сталкиваются как продавцы, так и покупатели. В первом случае мошенник под видом покупателя предлагает перевести беседу из внутреннего мессенджера торговой площадки в сторонний (например, WhatsApp). "Далее он разыгрывает легенду о том, что находится далеко и предлагает воспользоваться сервисом доставки, "разъясняя" продавцу, как он работает. После этого злоумышленник присылает ссылку на поддельный сайт, который выглядит в точности, как сайт площадки, а его адрес мимикрирует под оригинальный. На этом сайте предлагается ввести данные кредитной карты, включая CVV/CVC-код, чтобы получить оплату за проданный товар. Как только жертва заполняет форму, деньги с ее карты списываются", - описали схему работы мошенников эксперты ОНФ.

Обман покупателя также начинается с попытки увести беседу в сторонний мессенджер. Как и в предыдущей схеме, разыгрывается легенда о том, что продавец сейчас далеко и может отправить товар только через сервис доставки. После этого злоумышленник присылает ссылку на поддельный сайт, где предлагается ввести данные кредитной карты, включая CVV/CVC-код, чтобы оплатить товар. Как только жертва заполняет форму, деньги с ее карты списываются. Эксперты рекомендуют общаться с продавцом/покупателем только через встроенные мессенджеры, не переходить по присланным сторонним ссылкам или QR-кодам, а также оформлять сделку только через интерфейс площадки.