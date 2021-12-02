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Текст:   Евгения Думанская 
10:19 02.12.2021

Эксперты объяснили, как получить ипотеку, если банки в ней отказывают

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Иногда потенциальные заемщики, желающие взять ипотеку, раз за разом получают отказ от банка. Эксперты объяснили, почему так происходит, и что можно сделать, чтобы исправить ситуацию.

Фото: iStock
Как не разориться на ипотеке

Как рассказал экономист Андрей Бархота, в последний год уровень одобрения ипотечных кредитов постепенно снижался и при сохранении текущей динамики в будущем году одобрены будут около 60% от заявок. Чаще всего причинами отказа являются неудовлетворительная кредитная история, высокий уровень долговой нагрузки и нехватка доходов. Кроме того, отказ может прийти из-за долгов по алиментам, услугам ЖКХ, неоплаченных штрафов и другим причинам, включая ошибки в документах.

Директор департамента ипотечного кредитования риелторской компании Est-a-Tet Алексей Новиков отметил, что иногда банк может выдать заем, но с каким-то условием, например, если заемщик закроет имеющиеся кредиты или оплатит штрафы. Новиков посоветовал уточнять причины отказа и обсуждать такие возможности.

Эффективно может подействовать исправление репутации. Бархота пояснил, что можно взять какой-то кредит и показать хорошее обслуживание долга - вовремя вносить все платежи без рассрочек.

"Данные отразятся в бюро кредитных историй и послужат хорошим сигналом для банка", - отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Также ситуацию может изменить увеличение суммы первоначального взноса, однако не стоит для этого оформлять потребительский кредит - эксперты предупредили, что таким образом можно получить непомерный рост финансовой нагрузки.

Кроме того, можно попробовать снизить свои запросы - если отказ не связан с репутацией, вероятно, есть дисбаланс между запрошенной суммой и доходами. В таком случае велики шансы, что при снижении суммы кредита банк его одобрит.

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