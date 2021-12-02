Эксперты обсудили проблемы цифровой трансформации в ЕАЭС

Участники Евразийского конгресса обсудили проблемы цифровой трансформации пространства ЕАЭС, в числе основных - низкая скорость трансформации и риск возникновения цифровых барьеров между государствами.

По мнению специалистов, необходимость цифровизации уже назрела и затяжки могут привести к пагубным последствиям в масштабах всего союза. И в том числе - могут привести к его развалу. В то же время важно правильно понимать происходящие процессы и не допускать возникновения цифровых границ.

Одной из ключевых проблем на сегодняшний день является осмысление существующих на внутригосударственном и межгосударственном уровнях бизнес-процессов. По словам заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна, при корректном подходе к цифровой трансформации, когда пытаются не просто оцифровать бизнес-процессы с сохранением всей существующей логики, а произвести трансформацию, зачастую выясняется, что значительная часть бизнес-процессов просто не нужны - они отмирают. Как отмирают и многие государственные функции. По словам Саркисяна, сегодня их вполне могут заменить цифровые процессы и сервисы.

При этом, по оценкам экспертов, очень важно не затягивать процесс цифровой трансформации, которая должна производиться по единым правилам, так как в ином случае между странами будут воздвигнуты уже цифровые барьеры и это приведет к развалу ЕАЭС.

На необходимость избежать строительства цифровых барьеров указал гендиректор SAP СIS Андрей Филатов. По его словам, осознавая существующие цифровые угрозы и создавая системы защиты информации своих граждан и бизнеса тем самым осложняется процесс коллаборации между странами. И жертвой в первую очередь становятся облачные решения, не имеющие по сути своей, никаких границ. Это, по словам Филатова, со всей очевидностью показала пандемия, когда именно облачные решения позволили массово перевести персонал предприятий на удаленную работу. И по словам Андрея Филатова, даже те предприятия, где до этого момента облачные платформы были под запретом, оперативно эти запреты сняли.

В то же время, по мнению экс-первого вице-премьера правительства Казахстана Григория Марченко, важно соблюсти баланс и не делать из цифровизации карго-культа.

"Мы можем вспомнить как все восторгались цифровой музыкой, и был период, когда все слушали музыку только в MP3, но прошло время и вновь дорогая и коллекционная музыка выпускается на аналоговом виниле. И пользуется огромным спросом. Сегодня важно помнить, что электронное правительство, которое должно возникнуть в результате цифровой трансформации - это не чиновники с iPad. Это отсутствие посредников между людьми и чиновниками, которое может достигаться различными путями", - отметил Марченко.