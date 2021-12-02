ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом

В Брюсселе утвердили пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом на границе с этой республикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Речь идёт об "индивидуальных запретительных мерах против физических и юридических лиц". В обосновании фигурирует такая формулировка: "гибридные действия по инструментализации мигрантов для оказания давления на государства Евросоюза". Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач сообщил, что под санкции попали 17 белорусских граждан и 11 компаний.

Решение вступит в силу, как только его опубликует "Официальный журнал ЕС".