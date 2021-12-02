Что стоит за этими словами, как компания видит свой вклад в развитие здравоохранения в будущем, "РГ" рассказал генеральный директор Viatris Россия Сергей Скударнов.
Сергей, каковы ключевые направления деятельности компании в мире и в России, в чем ее специфика?
Сергей Скударнов: Компания Viatris была образована около года назад в результате объединения двух компаний - Mylan и Upjohn (подразделение Pfizer). Наши основные конкурентные преимущества - это их богатое наследие: обширный портфель препаратов и развитая логистическая инфраструктура. Например, Mylan обладала портфелем, включающим как оригинальные препараты, не имеющие аналогов или уже вышедшие из-под патентной защиты, так и дженерики, и биоаналоги, или биосимиляры, как их еще иногда называют. А в портфель Upjohn входили оригинальные препараты, вышедшие из-под патентной защиты. Всего в активе компании более чем 1400 молекул.
Компания начиналась с амбициозной цели - создать компанию нового типа в сфере здравоохранения, которая помогала бы людям сохранять здоровье в течение всей жизни. Нами движет искренняя забота и энтузиазм, а также глубокая приверженность к корпоративной ответственности и обеспечению бесперебойного доступа пациентов к высококачественным лекарствам. Одним словом, мы не просто производим и продаем препараты, мы - компания которая смотрит на здравоохранение и свою роль в нем шире и стремится дать пациентам и врачам доступ к лучшей терапии.
Какие терапевтические области вы считаете ключевыми? Планируется ли их расширение, какие направления работы вы считаете перспективными?
Сергей Скударнов: В нашем портфеле - лекарственные средства, которые показаны для лечения 9 из 10 заболеваний, являющихся, по статистике ВОЗ, основными причинами смертности. Российский портфель включает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность) и заболеваний центральной нервной системы (нейропатическая и другие виды боли, когнитивные нарушения и психические расстройства). В фокусе нашего внимания находятся и такие заболевания, как эректильная дисфункция, глаукома и атопический дерматит. Планируется дальнейшая диверсификация российского портфеля за счет новых продуктов из нашего глобального портфеля.
Ваша компания еще очень молода, но амбициозна. С какими вызовами вы сталкиваетесь в своей работе на рынке?
Сергей Скударнов: COVID-19 - сейчас основная проблема здравоохранения во всем мире, но тем не менее неинфекционные заболевания (НИЗ) по-прежнему остаются одним из самых серьезных вызовов. Они являются причиной 71 процента смертей в мире и основным фактором преждевременной смертности и инвалидизации. Ежегодно эти заболевания уносят жизни около 41 миллиона человек. Несмотря на различия в уровне развития и структуре систем здравоохранения в разных странах, проблема растущего бремени НИЗ, их воздействия на экономику актуальна для всех.
Для борьбы с ними необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон, и наша компания считает себя важным участником этого процесса. Для нас важно поддерживать инициативы, направленные на повышение осведомленности пациентов и развитие здравоохранения, так как от этого зависит повышение качества профилактики и лечения НИЗ. Мы стремимся помогать пациентам во всех пяти составляющих этого процесса - информирование, скрининг, диагностика, лечение и формирование приверженности ему. Мы также работаем над повышением осведомленности специалистов здравоохранения о новых возможностях повышения качества помощи пациентам с НИЗ на всех ее этапах. Один из примеров - Академия НИЗ, которая была создана в рамках глобального партнерства компании с Альянсом НИЗ и Американским колледжем кардиологов (АСС).
Чем, по вашему мнению, российский фармрынок отличается от других стран?
Сергей Скударнов: Россия - огромная территория со сложнейшей транспортной логистикой и 11 часовыми поясами. Наши продукты постоянно представлены во всех уголках страны. Отличительной особенностью этого рынка является необходимость выстраивать устойчивую товаропроводящую сеть. Для нас особенно важно, чтобы российские пациенты получали доступ к нашим препаратам вне зависимости от места проживания. Для этого мы активно работаем с надежными, проверенными дистрибьюторами, аптечными сетями и онлайн-агрегаторами. В России пока не сложилась система всеобщего лекарственного обеспечения, поэтому у нас высока доля розничных продаж.
С какими трудностями ваша молодая компания столкнулась, начиная свою работу в период пандемии COVID-19? Как прошел первый год: довольны ли вы результатами или видите упущенные моменты?
Сергей Скударнов: Безусловно, прошедший год был непростым. Мы одновременно решали две сверхзадачи - объединение двух компаний и обеспечение пациентов бесперебойным доступом к лекарствам, в которых они нуждаются, в разгар глобальной пандемии.
В этот сложный период мы сфокусировались на поддержке медицинского сообщества на основе наших ресурсов и опыта. Также приоритетом в первый год была и остается сегодня забота о здоровье и безопасности наших сотрудников. Эффективная работа по этим направлениям стала возможной благодаря усилиям всех наших команд в различных регионах мира.
Каковы планы компании на следующий год?
Сергей Скударнов: Мы продолжим развивать свой портфель на ключевых направлениях, в первую очередь - в области лечения неинфекционных заболеваний, уделяя особое внимание расширению возможностей диверсификации портфеля, например за счет биосимиляров. Также продолжим развивать философию разнообразия и вовлеченности на рабочем месте, которая является неотъемлемой частью культуры компании.
Как вы видите свою миссию в нашей стране?
Сергей Скударнов: Наверное, самое главное, что нас отличает - в Viatris мы видим здравоохранение не таким, каким оно есть сейчас, а таким, каким оно должно быть. Что это значит? Во-первых, мир постоянно меняется, человечество ежедневно сталкивается с огромным количеством вызовов. И в этом мире не получится действовать в одиночку. Эффективно решать постоянно возникающие проблемы можно только за счет сотрудничества с партнерами. Мы это понимаем и выступаем за объединение усилий в интересах врача и пациента. Для этого у нас есть огромная инфраструктура, а также экспертиза и опыт масштабирования, которые позволяют сделать любой препарат доступным для врачей и пациентов. Мы не только производим и продаем лекарства, как я говорил выше, мы даем инструменты и решения для быстрого внедрения инноваций на благо пациентов. И делаем это вместе с партнерами.
Тут возникает второе направление, в котором мы реализуем свою миссию: обеспечить каждому пациенту доступ к высококачественному и необходимому лечению всегда и везде. Для этого мы активно делимся с врачами своей экспертизой и опытом в тех терапевтических областях, в которых работаем, а наши образовательные программы предполагают междисциплинарный подход, где в центре всегда - пациент. Именно так мы помогаем людям сохранять здоровье в течение всей жизни.