Год назад была создана компания глобального масштаба в сфере здравоохранения Viatris. С самого момента создания она заявила, что обладает опытом и профессиональной экспертизой, чтобы стать источником стабильности для пациентов и врачей в мире, где все постоянно меняется и где потребности в сфере здравоохранения постоянно растут.

Что стоит за этими словами, как компания видит свой вклад в развитие здравоохранения в будущем, "РГ" рассказал генеральный директор Viatris Россия Сергей Скударнов.

Сергей, каковы ключевые направления деятельности компании в мире и в России, в чем ее специфика?

Сергей Скударнов: Компания Viatris была образована около года назад в результате объединения двух компаний - Mylan и Upjohn (подразделение Pfizer). Наши основные конкурентные преимущества - это их богатое наследие: обширный портфель препаратов и развитая логистическая инфраструктура. Например, Mylan обладала портфелем, включающим как оригинальные препараты, не имеющие аналогов или уже вышедшие из-под патентной защиты, так и дженерики, и биоаналоги, или биосимиляры, как их еще иногда называют. А в портфель Upjohn входили оригинальные препараты, вышедшие из-под патентной защиты. Всего в активе компании более чем 1400 молекул.

Компания начиналась с амбициозной цели - создать компанию нового типа в сфере здравоохранения, которая помогала бы людям сохранять здоровье в течение всей жизни. Нами движет искренняя забота и энтузиазм, а также глубокая приверженность к корпоративной ответственности и обеспечению бесперебойного доступа пациентов к высококачественным лекарствам. Одним словом, мы не просто производим и продаем препараты, мы - компания которая смотрит на здравоохранение и свою роль в нем шире и стремится дать пациентам и врачам доступ к лучшей терапии.

Какие терапевтические области вы считаете ключевыми? Планируется ли их расширение, какие направления работы вы считаете перспективными?

Сергей Скударнов: В нашем портфеле - лекарственные средства, которые показаны для лечения 9 из 10 заболеваний, являющихся, по статистике ВОЗ, основными причинами смертности. Российский портфель включает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (гиперхолестеринемия, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность) и заболеваний центральной нервной системы (нейропатическая и другие виды боли, когнитивные нарушения и психические расстройства). В фокусе нашего внимания находятся и такие заболевания, как эректильная дисфункция, глаукома и атопический дерматит. Планируется дальнейшая диверсификация российского портфеля за счет новых продуктов из нашего глобального портфеля.

Планируется дальнейшая диверсификация российского портфеля за счет новых продуктов из глобального портфеля компании

Ваша компания еще очень молода, но амбициозна. С какими вызовами вы сталкиваетесь в своей работе на рынке?

Сергей Скударнов: COVID-19 - сейчас основная проблема здравоохранения во всем мире, но тем не менее неинфекционные заболевания (НИЗ) по-прежнему остаются одним из самых серьезных вызовов. Они являются причиной 71 процента смертей в мире и основным фактором преждевременной смертности и инвалидизации. Ежегодно эти заболевания уносят жизни около 41 миллиона человек. Несмотря на различия в уровне развития и структуре систем здравоохранения в разных странах, проблема растущего бремени НИЗ, их воздействия на экономику актуальна для всех.

Для борьбы с ними необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон, и наша компания считает себя важным участником этого процесса. Для нас важно поддерживать инициативы, направленные на повышение осведомленности пациентов и развитие здравоохранения, так как от этого зависит повышение качества профилактики и лечения НИЗ. Мы стремимся помогать пациентам во всех пяти составляющих этого процесса - информирование, скрининг, диагностика, лечение и формирование приверженности ему. Мы также работаем над повышением осведомленности специалистов здравоохранения о новых возможностях повышения качества помощи пациентам с НИЗ на всех ее этапах. Один из примеров - Академия НИЗ, которая была создана в рамках глобального партнерства компании с Альянсом НИЗ и Американским колледжем кардиологов (АСС).

Цель - создать компанию нового типа в сфере здравоохранения, которая помогала бы людям сохранять здоровье в течение жизни

Чем, по вашему мнению, российский фармрынок отличается от других стран?

Сергей Скударнов: Россия - огромная территория со сложнейшей транспортной логистикой и 11 часовыми поясами. Наши продукты постоянно представлены во всех уголках страны. Отличительной особенностью этого рынка является необходимость выстраивать устойчивую товаропроводящую сеть. Для нас особенно важно, чтобы российские пациенты получали доступ к нашим препаратам вне зависимости от места проживания. Для этого мы активно работаем с надежными, проверенными дистрибьюторами, аптечными сетями и онлайн-агрегаторами. В России пока не сложилась система всеобщего лекарственного обеспечения, поэтому у нас высока доля розничных продаж.

С какими трудностями ваша молодая компания столкнулась, начиная свою работу в период пандемии COVID-19? Как прошел первый год: довольны ли вы результатами или видите упущенные моменты?

Сергей Скударнов: Безусловно, прошедший год был непростым. Мы одновременно решали две сверхзадачи - объединение двух компаний и обеспечение пациентов бесперебойным доступом к лекарствам, в которых они нуждаются, в разгар глобальной пандемии.

В этот сложный период мы сфокусировались на поддержке медицинского сообщества на основе наших ресурсов и опыта. Также приоритетом в первый год была и остается сегодня забота о здоровье и безопасности наших сотрудников. Эффективная работа по этим направлениям стала возможной благодаря усилиям всех наших команд в различных регионах мира.

Каковы планы компании на следующий год?

Сергей Скударнов: Мы продолжим развивать свой портфель на ключевых направлениях, в первую очередь - в области лечения неинфекционных заболеваний, уделяя особое внимание расширению возможностей диверсификации портфеля, например за счет биосимиляров. Также продолжим развивать философию разнообразия и вовлеченности на рабочем месте, которая является неотъемлемой частью культуры компании.

Как вы видите свою миссию в нашей стране?

Сергей Скударнов: Наверное, самое главное, что нас отличает - в Viatris мы видим здравоохранение не таким, каким оно есть сейчас, а таким, каким оно должно быть. Что это значит? Во-первых, мир постоянно меняется, человечество ежедневно сталкивается с огромным количеством вызовов. И в этом мире не получится действовать в одиночку. Эффективно решать постоянно возникающие проблемы можно только за счет сотрудничества с партнерами. Мы это понимаем и выступаем за объединение усилий в интересах врача и пациента. Для этого у нас есть огромная инфраструктура, а также экспертиза и опыт масштабирования, которые позволяют сделать любой препарат доступным для врачей и пациентов. Мы не только производим и продаем лекарства, как я говорил выше, мы даем инструменты и решения для быстрого внедрения инноваций на благо пациентов. И делаем это вместе с партнерами.

Тут возникает второе направление, в котором мы реализуем свою миссию: обеспечить каждому пациенту доступ к высококачественному и необходимому лечению всегда и везде. Для этого мы активно делимся с врачами своей экспертизой и опытом в тех терапевтических областях, в которых работаем, а наши образовательные программы предполагают междисциплинарный подход, где в центре всегда - пациент. Именно так мы помогаем людям сохранять здоровье в течение всей жизни.