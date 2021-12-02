Французский Трамп поборется за пост президента

К президентской гонке во Франции присоединился новый кандидат - публицист Эрик Земмур, которого местные СМИ называют не иначе как "французский Трамп". Широкой общественности он известен правыми политическими взглядами.

Несколько лет назад его даже приговорили к штрафу в три тысячи евро за разжигание ненависти по религиозному признаку. Земмур, в частности, поддерживает теорию о "великой замене", считая, что "исламская цивилизация", чьи ценности отличаются от ценностей французской и европейской цивилизаций, может в конечном итоге вытеснить их. Как-то раз публицист призвал выселить пару миллионов иностранцев из Франции и выступал за то, чтобы обязать людей давать детям только французские имена.

По словам новоиспеченного кандидата в президенты, в Пятой республике существуют целые районы, где французские мусульмане живут по собственным правилам, игнорируют законы страны и, как следствие, буквально выживают оттуда коренных французов. Он также придерживается крайне не популярных в Европе взглядов на колониализм. "Я продукт французской колонизации. Я не тот, кто осуждает французских колонизаторов. Я говорю спасибо", - заявил Земмур.

По данным опроса Elabe, в первом туре за Земмура могут проголосовать 12-15 процентов избирателей. А по опросам компании Harris, в первом туре публицист сможет набрать около 13 процентов голосов.