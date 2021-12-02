ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины

Двух агентов Службы безопасности Украины и одного диверсанта главного управления разведки Минобороны Украины задержали сотрудники ФСБ на территории России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержанный житель Киевской области Александр Цилык 1998 года рождения по заданию украинской военной разведки готовился к совершению теракта на территории России.

По данным ЦОС ФСБ, Цилык должен был совершить теракт путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Согласно его признательным показаниям на допросе, он был завербован и действовал по указанию подполковника Максима Кириловца - начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины. Первоначально Цилык в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России и оборудовал схрон для взрывчатки. При повторном нелегальном пересечении границы Александр Цилык был задержан с поличным при следовании к месту преступления. При нем находились и самодельные взрывные устройства.

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