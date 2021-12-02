ФТС: Почти все транзитные грузы в России выпускаются автоматически

Почти все транзитные грузы на таможне в России уже оформляются в автоматическом режиме, рассказал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

"Порядка 22% таможенных деклараций полностью в автоматическом режиме выпускаются в импорте, больше 40% деклараций выпускается в автоматическом режиме в экспорте, то есть полностью без участия должностных лиц таможенных органов. Транзит оформляется в электронном виде почти весь за небольшим исключением", - сказал Давыдов на площадке Второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР).

Он отметил, что такие автоматизированные процедуры занимают не более 5-7 минут.

Однако при этом перевозчиками допускается достаточно много нарушений, заметил Давыдов. Потому при формировании цифровых коридоров стоит создавать условия, исключающие возможности для нарушений.

В этом поможет внедрение электронных пломб. Уже применено более 29 тысяч электронных пломб. В ЕАЭС нужно переходить на их промышленное использование, отметил представитель ФТС.