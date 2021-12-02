Германия ужесточит меры по борьбе с коронавирусом

Согласно плану, который должен быть принят 2 декабря, только полностью вакцинированные и переболевшие COVID-19 будут иметь доступ к таким местам, как театры, кинотеатры и рестораны. Сотрудники этих заведений могут попросить гостей показать отрицательный результат ПЦР-теста.

Количество зрителей не должно превышать пяти тысяч человек в помещении и десяти тысяч на открытом воздухе. Дополнительные правила будут применяться при меньшем количестве людей, в зависимости от вместимости места проведения мероприятия. Однако независимо от количества зрителей, только вакцинированные и переболевшие смогут посещать крупные мероприятия. В районах, где за неделю выявят более 350 новых случаев SARS-CoV-2 на 100 тысяч населения, закроют ночные клубы, а в школах ношение масок станет обязательным.

Чтобы вакцинировать больше немцев, федеральное правительство также готовится ввести обязательную вакцинацию в районах с особо уязвимыми слоями населения. Власти хотят к Рождеству предложить первую и вторую дозы вакцины всем совершеннолетним немцам. Также все желающие смогут пройти ревакцинацию. Кроме того, в аппарате канцлера будет создан экспертный совет, который будет собираться еженедельно для внесения дальнейших предложений по сдерживанию пандемии.

Между тем

Система здравоохранения Германии перегружена. В отделениях интенсивной терапии не хватает мест. Пациентов из одних больниц перевозят в другие, где места еще есть. В среду в ФРГ выявили 67 186 новых случаях заражения коронавирусом. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 446 человек. Это самый высокий показатель в стране, начиная с февраля. Сейчас еженедельная заболеваемость в Германии составляет 443 случая на 100 тысяч человек.