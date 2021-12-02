Готов к принятию федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом"

В Российской Федерации сроком до 2024 года действует ряд федеральных проектов, входящих в состав Национального проекта "Здравоохранение".

Реализуется комплекс мероприятий по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитию детского здравоохранения, обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, развитию сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрению инновационных медицинских технологий, созданию единого цифрового контура в здравоохранении, а также развитию экспорта медицинских услуг.

Однако сегодня медицинское и пациентское сообщество видят необходимость расширения нацпроекта и включения в его состав нового федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом". Как отмечают эксперты, с момента завершения федеральной целевой программы по борьбе с сахарным диабетом, реализованной с 1996 по 2012 год, значительно выросло число пациентов, а самое главное - увеличилась смертность диабетиков второго типа, имеющих высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

На прошедшем в сентябре Национальном конгрессе эндокринологов с международным участием "Инновационные технологии в эндокринологии" президент НМИЦ эндокринологии, главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ, академик РАН Иван Дедов привел удручающие цифры.

Так, после завершившейся в 2012 году Федеральной целевой программы по борьбе с сахарным диабетом в 34 субъектах РФ были упразднены диабетологические диспансеры, на 50 процентов сократилось количество кабинетов диабетической стопы, наблюдается низкий уровень обеспеченности пациентов тест-полосками, идет отток врачей из первичного звена оказания помощи больным сахарным диабетом.

Пандемия коронавирусной инфекции обнажила еще одну проблему.

По данным Росстата, сегодня на территории Российской Федерации официально зарегистрировано более 5 миллионов пациентов с сахарным диабетом, однако по данным НМИЦ эндокринологии, реальная цифра существенно выше и составляет более 10 миллионов человек. То есть каждый второй больной сахарным диабетом даже не догадывается, что болен. При этом значительная часть больных - это пациенты трудоспособного возраста. Сегодня Россия занимает 5-е место в мире по числу пациентов с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет.

Реализация федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" позволит значительно снизить смертность, увеличить продолжительность и повысить качество жизни пациентов

В первый раз проблема пациентов с сахарным диабетом и необходимость создания нового федерального проекта обсуждалась в 2020 году на заседании координационного совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. В октябре того же года по итогам заседания Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Татьяна Голикова дала соответствующее поручение по проработке вопроса о целесообразности разработки федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом".

Для этих целей на площадке НМИЦ эндокринологии при участии "Деловой России" была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители Совета Федерации, Государственной Думы, минфина, минэкономразвития, минпромторга, медицинских и научных организаций, а также пациентских союзов.

Совместными усилиями был разработан паспорт федерального проекта, проведен анализ текущей модели организации и финансирования медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом и оптимизации лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом второго типа с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, разработана методология и маршрутизация лекарственного обеспечения пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.

Центр экспертизы качества и контроля медицинской помощи МЗ РФ провел клинико-экономическую оценку эффективности мероприятий и технологий, предлагаемых для включения в Федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом. Она показала эффективность применения новых сахароснижающих препаратов, которые также демонстрируют значительный успех в снижении сердечно-сосудистых событий у пациентов с СД 2-го типа. Такие пациенты имеют высокий риск смерти от сердечно-сосудистых осложнений, поэтому особенно нуждаются в дополнительном внимании и контроле сердечно-сосудистых показателей. Также проведенный анализ показал эффективность внедрения школ диабета и важность обеспечения пациентов с СД-1 и СД-2 тест-полосками для измерения глюкозы в крови в соответствии с клиническими рекомендациями.

Низкая доступность инновационных сахароснижающих препаратов - еще одна острая проблема лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом. По подсчетам рабочей группы, на реализацию федерального проекта, рассчитанного до 2024 года, потребуется около 200 миллиардов рублей. Учитывая количество пациентов с сахарным диабетом - это примерно 18 тысяч рублей в год на одного пациента.

Кроме того, рабочая группа прорабатывает возможность запуска пилотных проектов по лекарственному обеспечению пациентов с СД с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений инновационными неинсулиновыми сахароснижающими препаратами. На сегодняшний день проведено уже более 20 установочных совещаний с региональными министерствами и департаментами здравоохранения по возможности запуска пилотных программ. О своей заинтересованности принять участие в проекте уже изъявили республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская, Тюменская, Новосибирская, Саратовская области, Приморский и Хабаровский края.

Реализация федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" позволит значительно снизить смертность и увеличить продолжительность, а главное, качество жизни пациентов с сахарным диабетом, в том числе пациентов трудоспособного возраста, сократить число госпитализаций и уменьшить процент инвалидизации. Но без активных действий со стороны государства ситуация будет только ухудшаться, и переломить ее с каждым годом будет все труднее.

Рабочая группа подготовила и представила в Минздрав России и правительство документы, необходимые для полноценного запуска федерального проекта, включая оценки по необходимым объемам финансирования для пилотных проектов по лекарственному обеспечению пациентов с СД 2 с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений в субъектах РФ с наиболее сложной ситуацией, начиная с первого квартала 2022 года.

Точка зрения

Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России:

- На фоне заболевания COVID-19 смертность среди больных сахарным диабетом подскочила на 22 процента. По официальным данным, из 157 тысяч людей с диабетом, перенесших COVID-19, умерли 7 процентов больных с диабетом 1-го типа и 14 процентов - с диабетом 2-го типа. Причем COVID-19 встречается чаще именно у больных сахарным диабетом, а сама болезнь протекает в гораздо более тяжелой форме. Кроме этого, врачи отмечают, что коронавирусная инфекция за счет своего воздействия на ткани поджелудочной железы вызывает сахарный диабет. Можно однозначно сказать, что больные сахарным диабетом находятся в зоне высокого риска не только по заболеваемости, но и по смертности, именно поэтому данной группе пациентов в первую очередь показана вакцинация от COVID-19. Также сейчас крайне важно уделять пристальное внимание своевременной диагностике диабета и назначению соответствующего лечения.

Наталья Мокрышева, директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН:

- В настоящее время в РФ нет такой программы и адресного целевого финансирования, а эффективно справляться с проблемами больных СД на региональном уровне удается далеко не всегда. На наш взгляд, необходимо возобновление мер государственной целевой поддержки проблемы сахарного диабета, разработка ФЦП "Сахарный диабет" для повышения качества специализированной помощи при этом социально значимом заболевании. В том числе - создание региональных эндокринологических центров (РЭЦ), которые возьмут на себя роль координирующей структуры амбулаторно-профилактической помощи в регионах, будут целенаправленно заниматься развитием системы обучения и подготовки кадров, внедрением дистанционных технологий, обеспечением регионов мобильными лечебно-диагностическими модулями для расширения охвата пациентов групп риска и пациентов с СД, решением вопросов финансирования закупки расходных материалов для ранней диагностики СД и его осложнений, обеспечения инновационными сахароснижающими препаратами.

Рамил Хабриев, научный руководитель Национального НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко, академик РАН:

- Наш институт принял активное участие в подготовке проекта. Сотрудники про-

анализировали ситуацию лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом, провели анализ законодательной базы, региональной вариабельности, современного состояния фармрынка сахароснижающих препаратов, что позволило сформулировать методологию лекарственного обеспечения пациентов с высоким риском ССЗ. Разработаны типовые шаблоны нормативных актов субъектов РФ, необходимых для запуска пилотного проекта по дополнительному льготному лекарственному обеспечению таких больных, прописана маршрутизация пациента от момента постановки диагноза до получения льготного препарата с учетом кодов диагнозов по МКБ-10 основного и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые подготовлен проект, который опирается на действующее законодательство и включает четкие и логичные инструкции для любого субъекта РФ, который будет принимать участие в данном проекте.

Виталий Омельяновский, генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России:

- В мировой практике школы для пациентов существуют по различным заболеваниям, в основном хроническим, требующих постоянного контроля - например, астма, сахарный диабет. Сегодня - это самодостаточная технология лечения пациентов, которая прописана, тиражируема и имеет свою терапевтическую и экономическую эффективность.

Марина Шестакова, директор Института диабета, академик РАН:

- Существуют препараты, которые помимо сахароснижающего эффекта значительно снижают сердечно-сосудистую смертность, госпитализацию по сердечной недостаточности, прогрессирование хронической болезни почек (ХБП). Но сегодня из 30 процентов пациентов с СД 2 (примерно 1,3 миллиона человек), которые нуждаются в этих препаратах, реально их получают не более 3 процентов. Благодаря этим препаратам в будущем мы можем увеличить продолжительность жизни пациентов с сахарным диабетом на 2-3 года и пациентов с СД, перенесших инфаркт миокарда и инсульт, - на 8-10 лет.

Эльвира Густова, президент Московской диабетической ассоциации:

- В разрабатываемый федеральный проект входят задачи по организации первичного специализированного звена, созданию сети эндокринологических центров, организации высокотехнологичной медицинской помощи, развитию школ диабета, лекарственного обеспечения пациентов с СД 2 инновационными неинсулиновыми сахароснижающими препаратами, обеспечения средствами контроля сахарного диабета на базе федерального регистра в соответствии с клиническими рекомендациями. А также комплекса мер по эффективной реабилитации этих пациентов, подготовке кадров для эндокринологических служб, повышения информированности населения. Все это позволило бы в значительной степени нивелировать региональные различия в лечении диабета, обеспечить однородное финансирование по единым стандартам во всех субъектах РФ с соответствующим контролем за расходованием бюджетных средств.

Оливер Кёнке, генеральный директор компании "Берингер Ингельхайм" в России, член Совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM):

- Самой большой проблемой среди неинфекционных заболеваний в России является сердечно-сосудистая смертность. А группой самого высокого риска здесь являются пациенты с сахарным диабетом 2-го типа. Сегодня для таких пациентов появились инновационные методы лечения, которые позволяют не только сохранить, но и значительно продлить жизнь, улучшая ее качество, а также снизить инвалидизацию и экономическое бремя лечения диабета.

Расширение национального проекта "Здравоохранение" за счет включения в его состав нового федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" сможет повысить доступность инновационных препаратов для пациентов, входящих в высокую группу риска, а именно - пациентов с СД 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень важно обеспечить поддержку этой программы со стороны отрасли через обмен опытом, расширение научно-образовательной деятельности, поддержку регистра пациентов, а также трансфер высоких технологий. Мы должны сделать все для спасения жизней и здоровья наших пациентов.

Кирилл Тверской, медицинский директор компании Pfizer в России и Беларуси:

- Пациенты с сахарным диабетом входят в группу риска многих жизнеугрожающих болезней, в связи с чем в рамках проекта важно также учитывать возможности их профилактики. Инфекционные заболевания на фоне СД нередко протекают молниеносно, требуя диагностической настороженности со стороны врачей любых специальностей. Так, по данным исследований, риск развития внебольничной пневмонии (ВБП) на фоне СД возрастает в 1,3-1,5 раза, а риск госпитализаций - в 1,3-1,8 раза. Летальность больных ВБП с СД в течение 90 дней почти в 5 раз выше показателя у лиц с нормальным уровнем глюкозы. С увеличением стажа СД усугубляются изменения в иммунном статусе, из-за чего растет риск тяжелого течения сопутствующих заболеваний и неблагоприятного прогноза. По данным исследований, наличие СД в течение 10 лет и более в 1,37 раза увеличивает риск госпитализаций, связанных с ВБП. Поэтому на сегодняшний день важным фактором снижения рисков для этих пациентов остается комплексный подход к терапии этого заболевания, а также вакцинопрофилактика.

Александр Быков, директор по экономике здравоохранения группы компаний "Р-Фарм":

- Разработка федерального проекта, направленного на борьбу с СД 2-го типа с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, как часть государственной программы "Развитие здравоохранения" будет способствовать совершенствованию медицинской помощи и обеспечивать снижение смертности от болезней системы кровообращения. При этом ряд инновационных неинсулиновых сахароснижающих препаратов, в том числе применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, уже производится в России или осуществляется их трансфер. Реализация федерального проекта позволит внести существенный вклад в улучшение качества и увеличение продолжительности жизни пациентов, страдающих сахарным диабетом. Кроме того, включение таких лекарств в программу повысит как их физическую, так и ценовую доступность и обеспечит дальнейшее развитие отечественной фарминдустрии.

Юнона Хомицкая, медицинский директор компании "Сервье":

- Около 5 миллионов человек страдают сахарным диабетом 2-го типа, и это количество увеличивается ежегодно. Диабет является причиной не только микроваскулярных, но и макроваскулярных осложнений, которые вносят существенный вклад в сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Таким образом, расширение нацпроекта "Здравоохранение" за счет включения в его состав федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" помогло бы в числе прочего усилить меры по профилактике сердечно-сосудистых катастроф.

Олег Розенсон, медицинский директор компании Merck Biopharma в России и странах СНГ:

- Зачастую сахарный диабет 2-го типа человек приобретает вследствие образа жизни, а значит, в большинстве случаев его можно избежать. Именно об этом свидетельствуют данные Международной федерации диабета, которая информирует, что каждый второй случай заболевания сахарным диабетом 2-го типа предотвратим. Важно помнить, что маркером угрозы в данном случае является такое состояние, как преддиабет, который ассоциирован с повышенным риском развития таких патологий, как поражение сетчатки, почек и различные сердечно-сосудистые заболевания. Своевременная диагностика преддиабета и активное его ведение позволят улучшить статистику распространения нарушений углеводного обмена и повысить контроль над сахарным диабетом 2-го типа в России.

Сергей Решетников, генеральный директор компании "Ново Нордиск":

- Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в диабетологии за сто лет, прошедших со времени открытия инсулина, некоторые вопросы по-прежнему остаются актуальными, например, профилактика сахарного диабета 2-го типа, ранняя диагностика заболевания, повышение доступности современных лекарств. Современные препараты инсулина способны максимально точно имитировать естественный физиологический инсулиновый ответ у здорового человека. Но сегодня в распоряжении врачей есть и инновационные неинсулиновые препараты, позволяющие не только эффективно снижать уровень глюкозы в крови, но и способствующие профилактике сердечно-сосудистых рисков и других осложнений. Благодаря новому федеральному проекту по борьбе с диабетом есть надежда, что пациенты с диабетом 2-го типа смогут получить широкий доступ к современной терапии, что, несомненно, будет способствовать повышению качества и продолжительности их жизни.