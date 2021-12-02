Хуснуллин: Для реализации транспортных проектов ЕАЭС требуется 7 трлн рублей

Для создания транспортных коридоров и транспортной инфраструктуры в рамках Евразийского экономического союза необходимо около 7 трлн рублей, потребуется привлечение частных инвестиций. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке Второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР).

"Все наши проекты развития транспортных коридоров требуют около 7 трлн рублей. Мы четко понимаем, что, конечно, в бюджете столько не будет, и мы не ставим себе задачу только за бюджетные средства строить эти проекты. Поэтому сейчас мы отрабатываем различные механизмы финансирования", - сказал Хуснуллин.

Пока есть положительное решение о финансирования ряда проектов за счет средств Фонда национального состояния. Также отрабатывается участие Евразийского банка развития. "Надеемся привлечь китайские банки, заинтересовываем других инвесторов для строительства транспортной инфраструктуры", - добавил вице-премьер.