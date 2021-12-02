Источник: Apple сократила объемы производства iPhone 13

Apple была вынуждена сократить производство смартфонов линейки iPhone 13 с 90 млн до 80 млн штук из-за дефицита чипов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

При этом компания рассчитывает наверстать упущенное уже в следующем году. Как пишет издание, сокращение производства iPhone на 10 млн штук не помешает купертиновцам завершить квартал с прибылью почти в 118 млрд долларов.

Эксперты посчитали, что сокращение поставок iPhone обойдется компании в 6 млрд долларов. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, сроки поставки новых iPhone снижаются - в России они составляют 2 недели.