Из-за штамма "омикрон" в аргентинский порт не пустили круизное судно

Власти небольшого приморского городка на юге Аргентины Пуэрто-Мадрин отказались пускать в порт круизное судно, где выявили один случай инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон". Как отмечает AFP, на борту находятся около 300 пассажиров, все они были изолированы в своих каютах.

По данным минздрава Аргентины, тревожный сигнал о возможном заражении коронавирусом поступил в конце прошлой недели, когда судно прибыло в Буэнос-Айрес. В течение 24 часов были проведены ПЦР-тесты 170 пассажиров и 156 членов экипажа, в субботу все они были отрицательными, что позволило части пассажиров сойти на берег, а другим подняться на борт. Судно продолжило путь по своему маршруту, но затем выяснилось, что тест на антигены одного из членов медицинской бригады дал положительный результат. Так и был выявлен заболевший.

По словам капитана судна, у него нет никаких симптомов COVID-19, сейчас проводится расследование, как он мог заразиться. Примечательно, что в самой Аргентине пока не выявлено ни одного случая штамма "омикрон", в Кабо-Верде, куда заходило круизное судно, эпидемиологическая ситуация считается благоприятной, да и находится она в 600 км от африканского континента.

Тем временем власти Испании ввели карантин для лиц, контактировавших с инфицированными штаммом "омикрон". На изоляцию отправятся все, даже полностью привитые от коронавируса.

А в Португалии решили увеличить рождественские каникулы для школьников, чтобы сократить риски заражения новым вариантом вируса. Когда возобновятся занятия в классах, еще не определено. Пока же в стране начали требовать ковид-сертификат для входа в рестораны, гостиницы, спортивные залы, развлекательные заведения, на массовые мероприятия и даже в больницы. Маски снова стали обязательными во всех закрытых общественных местах.