Кабмин выделил еще 6 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям

Правительство направит еще более шести миллиардов рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых растут дети от трех до семи лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Дополнительно к почти 305 миллиардам рублей, которые уже были выделены на эти цели в текущем году", - сказал он на заседании кабмина.

В этом году по поручению президента правительство усовершенствовало меру поддержки - чтобы помощь получали те семьи, которым она действительно нужна. "Размер выплаты теперь зависит от финансовой ситуации в семье и может быть равен половине, 75 и 100 процентам регионального прожиточного минимума на ребенка", - напомнил Мишустин.

"Такая поддержка очень важна, ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности", - заключил премьер-министр.