Кабмин выделит 100 млрд рублей на опережающее расселение аварийного жилья

На опережающее расселение аварийного жилья правительство дополнительно выделит в 2021 году более 100 миллиардов рублей.

"Большая часть - 79 миллиардов рублей - поступит за счет опережающего финансирования с будущих лет", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Средства позволят расселить порядка двух миллионов квадратных метров аварийного жилья.

"Многие граждане смогут переехать в современные, комфортные квартиры и дома, что благоприятно скажется не только на условиях их жизни, но и поможет достижению национальных целей развития", - подчеркнул глава кабмина.