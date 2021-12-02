Как Олег Дерипаска помогает регионам справиться с пандемией коронавируса

Борьба с пандемией коронавируса, несомненно, войдет в историю человечества как пример реакции на глобальную угрозу и мобилизации усилий всех стран, систем здравоохранения и общества.

В России с ее масштабами и гигантскими расстояниями на медицину и медицинских работников легла невиданная нагрузка. Особенно тяжело пришлось небольшим городам. Ведь исторически сложилось, что развитая медицинская инфраструктура сосредоточена в региональных центрах. Скорость, с которой развивалась пандемия, требовала быстрых решений. Не остался в стороне и частный бизнес. Кто-то помогал деньгами, а кто-то - и делом. Бизнесмен и общественный деятель Олег Дерипаска еще весной 2020 года одним из первых отреагировал на новый вызов и организовал масштабную программу помощи жителям сразу нескольких регионов. Основатель РУСАЛа заявил о необходимости поддержки прежде всего региональной медицины и инициировал строительство современных многофункциональных медицинских центров, обсудив связанные с коронавирусом риски с губернаторами регионов Сибири и Урала. С момента начала пандемии помощь, которую оказал меценат, уже исчисляется миллиардами рублей.

Вызов принят

Сейчас уже многие забыли обстановку первых дней пандемии. Кто-то воспринял новость о страшном вирусе как перестраховку и даже сочинял анекдоты на эту тему. Кто-то сразу перепугался и принялся искать виновных. Но руководство страны отреагировало серьезно: ввело локдаун, начало разворачивать инфекционные койки, строить новые ковидные госпитали. В столицах возникла легкая паника, многие поспешили "самоизолироваться" на дачах, в аптеках сметали маски и - на всякий случай - запасали лекарства. Но в регионах еще царила полная безмятежность, заболевших было немного, учреждения здравоохранения сохраняли полное спокойствие.

На фоне этого решение Олега Дерипаски построить сразу 7 новых центров для лечения внебольничной пневмонии казалось перестраховкой. Но опыт борьбы с пандемией вируса Эбола в Африке говорил о том, что времени на раздумья нет.

Тем не менее амбициозная задача многим казалась недостижимой. Надо было разработать проекты медцентров, собрать коллективы грамотных строителей. А еще купить высокотехнологичное оборудование, за которое уже началась огромная конкуренция - оно требовалось всем, и немедленно...

Однако спустя всего полгода, в ноябре 2020 года, первые центры были открыты в сибирских городах Тайшет, Братск и Шелехов. А к концу года медицинские центры помощи и спасения (так их стали называть) начали принимать пациентов еще в четырех городах Сибири и Урала: Саяногорске, Ачинске, Краснотурьинске и Богучанах. Все это города, где работают предприятия РУСАЛа. Компания была инвестором строительства всех объектов. Шесть центров были возведены с нуля, а седьмой - отстроен на базе законсервированного лечебного корпуса, расположенного на территории Саяногорской межрайонной больницы. Там был проведен полный капитальный ремонт с заменой всех ключевых коммуникаций и инфраструктуры.

Когда медцентры один за другим открывались, опять казалось, что это ненадолго - вот покончим с коронавирусом и сможем предоставить помощь плановым больным, проводить на новом уровне лечение и диагностику, в общем - заживем! Но вирус оказался куда опаснее, чем думали даже большие специалисты. Пандемия длится уже почти два года, и не факт, что с ней удастся справиться в ближайшее время.

Время показало, что медцентры, на необходимости строительства которых настаивал Олег Дерипаска, спасли жизнь нескольких тысяч людей, они и сейчас заполнены пациентами

Хотя Дерипаска еще год назад говорил, что пандемия с нами надолго. "Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023-го. Слишком много сложных этапов нужно пройти до этого", - заявил он. И добавил, что предстоит привить значительную часть наиболее активного населения, разработать медицинские паспорта с иммунным статусом, создать качественные сервисы для онлайн-образования. Как видим, прогноз сбывается с большой точностью, разве что со временем выяснилось, что прививать надо практически всех - вирус не отступает.

"Ситуация с распространением инфекции остается очень сложной. Много заболевших. Правительство по поручению главы государства ведет ежесуточный мониторинг, чтобы было все необходимое для оказания им помощи как в стационарных, так и в амбулаторных условиях", - заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

А глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала обращаться к врачам при первых же признаках недомогания. "Еще раз хочу обратить ваше внимание: не надо ждать чего-то необычного, не надо ждать, что само пройдет, и не надо ждать, пытаясь разобраться, что это - грипп, не грипп, ОРВИ или COVID. Обращаться нужно немедленно", - сказала Попова.

Жители тех регионов, где работают новые медцентры, точно знают, куда нужно обращаться. Ведь за неполный год работы в них вылечили более 13,5 тысячи человек. Причем некоторые были с тяжелейшим поражением легких. В медцентрах каждый день идет адски сложная, физически и морально тяжелая, кропотливая и подчас даже неблагодарная работа, которую не видят и не хотят видеть изготовители фейков всех мастей.

Недавно ведущие врачи страны даже вынуждены были обратиться к самым оголтелым из них с открытым письмом. Медики позвали идейных предводителей антиваксеров на экскурсии в "красную зону", где борются за жизни самых тяжелых пациентов, а также в морги. Но те пока не откликнулись и не предложили свою помощь - не видят необходимости, заявили некоторые из них. Зато прекрасно видят работу врачей те, кто сейчас лежит под кислородной маской или в реанимации. Могут ее оценить по достоинству и надеются на спасение.

Помощь приходит в регионы

Как внутри, так и снаружи новые центры выглядят сверхсовременно. Снаружи стены украшены яркими граффити - видами местной природы, изображениями сибирских и уральских животных, национальными орнаментами. Внутри на стенах тоже рисунки, но уже выполненные в более спокойных тонах. В коридорах и помещениях для врачей - пейзажи в успокаивающем зеленом цвете. В палатах - также растения и веселые зверюшки, чтобы пациенты легче переносили болезнь.

В медцентрах полная стерильность, светлые помещения, мощные системы вентиляции. Изначально в центрах было установлено по 60 коек, кроме Шелехова, где их вдвое больше. Открытие новых медцентров значительно улучшило географию медицинских услуг в регионах, во многом стало единственной возможностью получить качественное лечение в период пандемии. Теперь людям не приходится преодолевать многокилометровые расстояния до регионального центра, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. Например, от Тайшета до Красноярска - 400 километров, от Краснотурьинска до Екатеринбурга - 300. Новые медицинские центры снизили нагрузку на медицинские учреждения городов, которые были загружены "под завязку". Кроме того, в медцентрах проходят лечение жители соседних населенных пунктов.

- Не зря отделение получило название медицинский центр помощи и спасения. Это полностью соответствует его назначению. Потому что настолько острая нужда была именно в инфекционных койках, позволивших освободить плановые, чтобы все жители могли лечиться одновременно. Конечно, этот госпиталь - огромное доброе дело для людей! - подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Амбициозная задача многим казалась недостижимой: надо было разработать проекты медцентров, собрать коллективы грамотных строителей, купить высокотехнологичное оборудование

В комплексах, построенных по новым модульным технологиям, есть все необходимое для полноценной помощи: приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии. Они оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием - компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса, кислородными станциями, аппаратами лабораторной и функциональной диагностики. Причем это оборудование от ведущих мировых брендов - Siemens, Mindray, Pentax. Например, аппараты ИВЛ с функциями увлажнения и нагрева воздуха, а также системой контроля жизненных параметров организма стоят по 2,5 миллиона рублей.

- С появлением медцентра мы получили новый аппарат КТ для диагностики внебольничной пневмонии. Сканирование занимает всего 15 секунд и показывает 32 среза. Такой техники в нашем распоряжении еще не было. И это, не считая новейшего аппарата УЗИ, современной лаборатории, таких необходимых сейчас аппаратов ИВЛ, - отмечала главная медсестра Краснотурьинской городской больницы Людмила Клусова.

Герои нашего времени

Но построить здания и оснастить их современным оборудованием - это было лишь половиной задачи. Жизненно важно было собрать подготовленные и мотивированные коллективы. Их костяк, конечно, составили местные врачи. Но на подмогу к ним РУСАЛ собирал лучших медиков со всей страны. В основном это были специалисты, накопившие определенный опыт борьбы с заболеванием.

Иногда требовалось не просто подготовить медицинский персонал, но и дополнительно обучить его особенностям помощи больным с коронавирусной инфекцией, работе в усиленных средствах индивидуальной защиты, тонкостям реанимационных мероприятий.

Для этого в Сибирь и на Урал приглашали ведущих медиков из столичных клиник, госпиталей Минобороны РФ. С момента открытия комплексов для персонала регулярно проводятся онлайн-семинары с ведущими экспертами страны для обучения наиболее актуальным тактикам лечения вируса.

Среди тех, кто первым прочувствовал на себе все нюансы работы на передовой борьбы с коронавирусом, была и врач-фтизиатр Богучанской районной больницы Роза Кодзоева.

- На первом этаже в нашей больнице находится инфекционное отделение, боксы, в которых лежат пациенты, - рассказала она. - А на втором этаже было диагностическое отделение, которое мы перепрофилировали под проживание персонала. Я считаю, мы достойно обустроились - была и душевая кабина, и зона, где мы переодевались перед выходом в "чистую" зону. Но в новом медцентре, безусловно, работать удобнее и намного лучше. Там изначально все предусмотрено по проекту, ничего переделывать и приспосабливать не надо.

- Уже в момент открытия центр был оснащен по последнему слову медицинской техники: 32-срезовый компьютерный томограф, аппараты ИВЛ и неинвазивной вентиляции, УЗИ экспертного класса, - говорит заведующий медицинским центром в Краснотурьинске Александр Аншевиц.

Наблюдая за тем, как развивается пандемия, врачи медцентра составили список необходимых технических средств, которые могли бы способствовать успешному лечению самых тяжелых форм пневмонии. Рассмотрев просьбу, компания РУСАЛ купила и доставила все необходимое.

- Логистика в новом центре сделана практически идеально: удобный подъезд для "скорой помощи", есть помещение, где осматривается пациент, следующим этапом идет компьютерная томография, - подчеркнул приезжавший к сибирским коллегам с лекциями врач реаниматолог-анестезиолог московской государственной клинической больницы N 52 Денис Павлов.

- Введенный в эксплуатацию в 20-м году инфекционный госпиталь сейчас осуществляет важнейшую функцию - оказывает помощь пациентам города Братска и Братского района, заболевшим COVID-19. Для многих помощь этого подразделения оказалась незаменимой. Здесь в одном месте можно получить и диагностику, и лечение, и начальный этап реабилитации. Это очень важно для высококачественной медицинской помощи, - говорит главный врач Братской горбольницы N 5 Александр Кокорин.

- Мы считаем компанию РУСАЛ своим стратегическим партнером, - рассказал заместитель главного врача Саяногорской больницы Юрий Педченко. - По инициативе рабочего совета Саяногорского алюминиевого завода был приглашен специалист из Москвы, который имеет большой опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией и помог врачам Республики Хакасия правильно выстроить тактику лечения этих пациентов.

Одним из таких пациентов была Лариса Семеновна из Саяногорска.

- Когда я заболела, лечилась как от ОРВИ, но мне становилось все хуже. Узнала, что в Саяногорске есть ковидный госпиталь, обратилась туда, меня положили. Сразу отправили на анализы, сделали КТ, стали ставить уколы, капельницы, давали дорогостоящие лекарства. Палаты в новом медицинском центре комфортные, все предусмотрено - удобные кровати, у каждой есть консоль и проведен кислород, кнопка вызова персонала, бактерицидный рециркулятор. Кроме того, в палатах есть ванная, туалет, телевизор. Хорошее питание, а это важно для восстановления. Лечили очень хорошо, и отношение к пациентам великолепное: врачи, медсестры, санитарки - все очень внимательные. Я очень благодарна медперсоналу за доброе отношение и лечение. Спасибо, что есть такие люди!

Олег Дерипаска (крайний слева) принимал участие в открытии всех семи новых центров. Фото: Пресс-служба РУСАЛ

Нужны как воздух

Построив медцентры, РУСАЛ продолжает оказывать им помощь и сейчас. Летом была благоустроена территория вокруг каждого, устроены газоны. Недавно больницам были переданы кислородные концентраторы, которые необходимы для лечения тяжелых пациентов. С четвертой волной пандемии и распространением более опасного штамма "дельта" выросло количество тяжелых больных, и заложенных по проекту кислородных мощностей стало не хватать. РУСАЛ также оказывает содействие в закупке препаратов и реактивов для лабораторий, средств индивидуальной защиты, дорогостоящих лекарств, дополнительных единиц диагностического и лечебного оборудования, а также машин "скорой помощи". За время пандемии на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией было выделено более 8 миллиардов рублей.

В период наиболее строгих ограничений в регионах, где работают заводы РУСАЛа, прошла акция "Время помогать", в рамках которой ветеранам предприятий передали несколько тысяч продуктовых наборов. Также для ветеранов работала "горячая линия" - позвонив на нее, они могли попросить помощи волонтеров: доставить из магазина продукты или безрецептурные препараты из аптеки.

А в апреле 2020 года начал работать онлайн-портал для дистанционного консультирования врачей. Сайт "Про ИВЛ" позволяет практикующим докторам изучать передовые методы лечения вирусной пневмонии и получать индивидуальные консультации ведущих специалистов страны. Специально была отснята серия образовательных видеоинтервью "Что нужно знать о COVID-19", в ходе которых врачи и ученые делятся достоверной информацией о новом коронавирусе и отвечают на актуальные вопросы.

Вместо послесловия

Спустя почти два года с начала пандемии и год после открытия медицинских центров помощи и спасения борьба с коронавирусом продолжается. Заболеваемость держится на очень высоком уровне. Но время показало, что медицинские центры, на необходимости строительства которых настаивал Олег Дерипаска, спасли жизнь нескольких тысяч людей. И сейчас эти медцентры заполнены, врачи продолжают работать, рискуя своими жизнями и здоровьем ради спасения других. Зачастую у врачей скорой помощи в городах, где есть эти медцентры, и не встает вопрос: куда вести пациентов в тяжелом состоянии? Везут в новые центры, потому что знают, что там сделают все, чтобы спасти и вылечить.

Дословно

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Олег Владимирович предложил построить два госпиталя у нас, в Красноярском крае. И вот современный медцентр, оснащенный по последнему слову техники, был создан с нуля за шесть с небольшим месяцев. Мощности его достаточно серьезные. Его открытие имеет важное значение не только для Ачинска, но и для всех западных территорий Красноярского края.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

- Уверен: когда пик заболевания будет пройден, его последствия устранены, новое современное здание останется востребованным. Поддержка медицины, строительство и оснащение медучреждений - один из приоритетов развития региона. Такие проявления социальной ответственности бизнеса для Приангарья очень важны.

Владимир Саар, глава Богучанского района:

- К сожалению, число зараженных коронавирусом у нас в районе растет с каждым днем. Хочу поблагодарить врачей нашей центральной районной больницы за самоотверженный труд в это непростое время.

Александр Заика, мэр города Тайшет:

- В старом здании инфекционной больницы всего 25 коек, и сегодня оно переполнено. А потому медицинский центр, оборудованный современными медицинскими аппаратами, для наших жителей - действительно помощь и спасение. От себя лично и от всех жителей нашего города выражаю огромную благодарность.

Сергей Никитин, председатель Ачинского городского Совета депутатов:

- Современное медицинское учреждение, укомплектованное самым передовым оборудованием, позволит сохранить здоровье и жизнь многим жителям города и близлежащих районов. Мы многое можем сделать вместе. Я надеюсь, что сотрудничество города и РУСАЛа будет продолжаться и дальше.

Валентин Коновалов, глава Республики Хакасия:

- Значимость этого объекта для здравоохранения Хакасии трудно переоценить. Из-за пандемии коронавируса на медицину легла колоссальная нагрузка. В это непростое время поддержка коммерческих предприятий для нас очень важна. И компания РУСАЛ подает пример участия бизнеса в решении социальных проблем региона. И то, что компания сегодня погружена в жизнь республики, заботится о здравоохранении - это важно и для правительства, и для всех жителей. И конечно, такой пример - его надо транслировать и остальные компании должны на него ориентироваться.

Владимир Штыгашев, председатель Верховного совета Республики Хакасия:

- Олег Владимирович - уникальный человек и руководитель. Ну и компания ответственная. Где бы они ни работали, где бы что ни строили, ни производили, они везде проводят активную социальную политику. А этот новый центр - это подарок, даже для переподготовки врачей здесь функционально есть все.