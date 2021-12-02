Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году

На данный момент в России от ковида полностью (двумя компонентами) привито 57 592 114 человек - это 39,4% от населения. Это за год прививочной кампании. Между тем был прецедент, когда, сберегая народ от страшной по заразности натуральной оспы, за 28 дней в Москве сделали прививку более чем 10 миллионам человек. Директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков с документами в руках рассказал "РГ", как это было.

Перед Новым 1960-м годом дважды лауреат Сталинской премии, художник-плакатист Алексей Кокорекин едет в двухнедельный вояж в Индию. Там, интересуясь традициями, присутствует на сожжении умершего брамина, покупает принадлежавший ему ковер и с полным чемоданом подарков родственникам и друзьям возвращается в Москву. А через пять дней после прилета, 29 декабря, умирает в Боткинской больнице якобы от гриппа… Игорь Альбертович, когда о том, что оспа завезена в СССР, стало известно властям?

Директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Игорь Пермяков: Сейчас, когда мы боремся со страшной эпидемией коронавируса, вернуться к этой истории будет очень полезно. В очередной раз я убеждаюсь, что в нашем архиве есть ответы на очень многие вопросы, которые ставит перед нами жизнь.

В 60-м году была проведена беспрецедентная и образцовая операция. Это Дело № 41. Ну вот смотрите, первое письмо - докладную, помеченную грифами "срочно" и "секретно", министр здравоохранения СССР Сергей Курашов пишет в ЦК КПСС - правительство 16 января 1960 года. Он сообщает, что в больнице имени Боткина установлен случай заболевания натуральной оспой. У врача больницы Теркеля диагноз подтвержден микроскопически. Кроме этого больного, госпитализированы санитарка, сестра-хозяйка и художница (знакомая Кокорейкина). Все они были в контакте с больным художником. Диагноз у него при жизни установлен не был.

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Со дня ввоза оспы в СССР проходит 24 дня. По некоторым данным, художник впрямую и опосредованно успел пообщаться с более чем 9 300 человек. Какие меры принимает государство?

Игорь Пермяков: Как написано в докладной записке Курашова, "приступлено к оспопрививанию" всего персонала больницы и больных, находящихся на лечении. На больницу наложен карантин. Мало того, сразу же привили всех медиков в Москве. Все лица, бывшие в контакте с Кокорекиным, выявляются и госпитализируются в больницу Боткина. Также все, кто пересекался с врачом Теркелем, санитаркой, сестрой-хозяйкой и подругой художника, госпитализированы с подозрением на натуральную оспу и изолируются в больнице на Соколиной Горе.

Фото: Сергей Куксин/ РГ

Так как умерший художник, следуя из Индии, имел контакты в Ташкентском аэропорту, а его знакомая Сульяминова выезжала в город Ригу, минздрав информирует руководство Узбекской и Латвийской республик о "необходимости проведения предупредительных мероприятий" и обещает "результаты дополнительного эпидемиологического расследования" доложить.

В документах сказано, что для выявления круга общения Кокорекина привлекли и МВД, и КГБ, и даже народную дружину.

Вакцинация в Советском Союзе была на высоком уровне. Фото: Главархив Москвы

Когда начинается вакцинация населения?

Игорь Пермяков: С 16 января пошел отсчет организации и проведения всех мероприятий. И дальнейшие цифры поражают. 20 января - через четыре дня после докладной записки в ЦК - привито против оспы 145 тысяч человек!

А 28 января, за 12 дней - уже 8 миллионов 957 тысяч 792 человека. В том числе в Москве - 6 миллионов 178 560 человек, в Московской области - 728 тысяч 572, а в Рязанской области - 50 тысяч 360 человек. "Прививки против оспы в Москве в основном закончены, необходимые противоэпидемические мероприятия продолжаются", - сказано в одном из отчетов. Представляете, какие сроки!

Игорь Пермяков: Мы помогали тем странам, где свирепствовала оспа. Фото: Сергей Куксин/ РГ

Ну и последний по оспе доклад был 13 февраля. Прошло с момента постановки диагноза заболевшим 28 дней, чуть меньше месяца. Я зачитаю: "Всего привито в Москве и окружающих районах - 10 миллионов 8 тысяч 4 92 человека".

Минздрав отчитывается, что на карантине в Москве осталось 275 человек, все ограничения на проезд в Москву отменены. Месяц! Какие слова еще нужны? Да, механизмы, которые должны были сработать и сработали, заведены были жестко. Но результат, которого мы ждем уже полтора года, был достигнут за 28 дней.

Москва была в строгой изоляции? Железнодорожный транспорт работал?

Игорь Пермяков: Способы локализации инфекции были отработаны еще задолго до вспышки оспы. Вот документ, где председатель исполкома Моссовета Попов 25 ноября 1947 года сообщает председателю совета министров товарищу Сталину, что за последние два месяца в Москве значительно повысилась заболеваемость сыпным и возвратным тифами. Приводит цифры: в сентябре 1946 года заболело 44 человека, а в сентябре 1947-го - 491 человек. В октябре 1946-го заболевших было 72, в октябре 1947 года - 691. Вы же понимаете, что такое 1947 год - страна восстанавливается после войны, страшный голод, у многих нет жилья. Тиф в Москву завезли из Рязанской, Смоленской, Брянской, Калужской и Тульской областей.

Фото: Главархив Москвы

Попов просит "изъять" беспризорных, выделить в распоряжение Моссовета для госпитализации больных не менее тысячи коек в лечебных заведениях, а также предоставить населению дополнительно на четвертый квартал 3 тысячи тонн хозяйственного мыла. И вот то, о чем вы спрашиваете: продавать железнодорожные билеты на въезд в Москву только по командировочным удостоверениям, обеспечить отправку транзитных пассажиров в течение 24 часов, установить во всех зонах санитарные посты на железных дорогах. И в связи с тем, что поезда перегружены, увеличить их количество.

Или другой пример. В ноябре 1960 года министр обороны СССР Малиновский докладывал членам президиума ЦК, что "заболеваемость населения Афганистана холерой продолжает расти, охватив населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости от государственной границы СССР". Меры же, осуществляемые местными органами здравоохранения по санитарной охране границ, по мнению министра, не полностью гарантируют от заноса холеры на территорию Туркестанского округа, так как люди, которые прибывают в СССР из Афганистана, не проходят карантина. "Занос инфекции возможен также ввозимыми из Афганистана продуктами и товарами", - пишет Малиновский. В итоге молниеносно перекрывается госграница, прекращаются торговые взаимоотношения, вводится карантин на срок в 6 суток.

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Как известно, с оспой в СССР было покончено в 1936 году. А декрет "Об обязательном оспопрививании" Совета народных комиссаров, подписанный Лениным, вышел в 1919-м. Использовался ли наш опыт Всемирной организацией здравоохранения?

Игорь Пермяков: Мы помогали тем странам, где свирепствовала оспа.

Например, у нас в архиве хранится выписка из протокола заседания президиума ЦК КПСС от 10 июня 1958 года о выделении Всемирной организации здравоохранения оспенной вакцины. Наше правительство принимает решение изготовить 25 миллионов доз и направить в слабо развивающиеся страны.

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Помогали, причем не только в борьбе с оспой. Ну вот смотрите документы. Мы предлагали отправить нашу вакцину против холеры Индии и Пакистану. Против оспы - Бирме, Гвинее, Индонезии, Ираку, Камбодже, Судану. Кроме этого, готовили медицинские отряды с машинами, оборудованием, мойками…

Мы предлагали помочь. Но какие-то страны отказывались. Мол, ситуация стабилизировалась и сильной необходимости в помощи нет, а вспышка - в отдаленных районах. А какие- то страны с благодарностью принимали помощь. Читаю документ от 17 марта 1960 года от Джавахарлала Неру с таким началом: "Уважаемый господин Хрущев". Пишет, что в Индии (откуда два с половиной месяца назад Кокорекин привез оспу в СССР) ощущается недостаток сухой оспенной вакцины, которая пока в стране не производится, не хватает и такого оборудования, как холодильники для ее хранения. И мы поставили им необходимые препараты. В Индии провели вакцинацию населения и частично справились с эпидемией.

Вы говорите, что некоторые страны отказывались от помощи. Уже тогда началась политическая "война вакцин"?

Игорь Пермяков: Вот интересный документ от 25 декабря 1958 года. Первому заместителю председателя Совета министров СССР товарищу Микояну от замминистра здравоохранения Гусенкова и замминистра МИД Захарова. Они пишут: "В последнее время США значительно усилили активность по использованию ВОЗ в своих политических целях, направленных на укрепление американского влияния в слабо развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки, население которых ежегодно страдает от массовых эпидемиологических заболеваний. Таких как оспа, малярия, холера, бруцеллез и другие".

Дважды лауреат Сталинской премии Алексей Кокорекин был известным в советской стране плакатистом. Фото: Вайль Григорий/ТАСС

За 12 дней против оспы было привито 8 миллионов 957 тысяч 792 человека

Советские министры напоминают, что американцы в свое время выступили одним из инициаторов создания специального добровольного фонда ВОЗ по ликвидации малярии во всем мире. И в качестве дара в 1958 году внесли в него семь миллионов американских долларов. Из них два миллиона непосредственно передано в распоряжение панамериканской санитарной организации. И дальше расписываются все мероприятия, которые необходимо провести Советскому Союзу по активизации работы ВОЗ и расширению нашего представительства в ней.

По большому счету, если сравнивать современное положение дел и политику по отношению к ВОЗ, то все очень похоже.