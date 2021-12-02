Какой сегодня праздник. 2 декабря - День банковского работника

Ежегодно 2 декабря в России отмечается День банковского работника. Правда, праздник не установлен официально. Инициатором его учреждения в 2004 году стала Ассоциация российских банков.

Дело в том, что в этот день в 1990 году были приняты два важных закона, которые положили начало формированию современной банковской системы. Это закон "О Центральном Банке Российской Федерации", которым создавался регулятор, и закон "О банках и банковской деятельности".

В этот день принято поздравлять всех банковских служащих - руководителей подразделений, финансовых аналитиков, консультантов, бухгалтеров, аудиторов, кредитных экспертов, операционистов и так далее. К торжеству также причастны студенты и преподаватели профильных учебных заведений.

Заметим, что кроме 2 декабря, есть еще две даты, когда работники банков могут принимать поздравления, - это 8 сентября (государственный День финансиста) и 12 ноября (День работников Сбербанка России).

Кстати

Одним из главных конкурсов банковского сообщества является Национальная банковская премия. Она учреждена в 2005 году Ассоциацией российских банков и Национальным банковским журналом для выявления лучших кредитных организаций, чьи успехи укрепляют доверие россиян как к отдельным банкам, так и к национальной банковской системе в целом. Участие в конкурсе является престижным для любого банка.

В этом году церемония награждения пройдет 10 декабря. Победители в трех номинациях будут определены по результатам интернет-голосования, которое продлится до 3 декабря. Лидеров голосования можно посмотреть здесь.

Награду символизирует статуэтка крылатого льва, прообразом которого стали скульптуры грифонов, украшающих Банковский мост в Петербурге.