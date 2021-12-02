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Рубрика: В мире

Канцлер Австрии Шалленберг объявил о скорой отставке

Текст: Екатерина Забродина
Под конец года в Австрии снова возникла политическая неопределенность. Вскоре после того, как экс-канцлер республики Себастьян Курц объявил в четверг 2 декабря, что окончательно уходит из политики, о намерении подать в отставку сообщил и его преемник, нынешний глава австрийского правительства Александр Шалленберг, заступивший на эту должность менее двух месяцев назад, сообщает Spiegel online.
Фото: JOE KLAMAR / AFP Фото: JOE KLAMAR / AFP
Фото: JOE KLAMAR / AFP

А ведь еще в октябре господин Шалленберг уверял, что готов остаться канцлером до 2024 года, чтобы избежать политического кризиса и перевыборов. Его кандидатуру одобрил президент альпийской республики. Однако теперь ситуация изменилась.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики

По словам Шалленберга, у него никогда не было амбиций стать еще и лидером Австрийской народной партии. До недавнего времени ее возглавлял Курц и он сохранил за собой бразды правления АНП даже после вынужденного ухода с должности канцлера на фоне коррупционного скандала. Но сегодня Курц сделал новое заявление о том, что "спустя 10 лет работы в федеральном правительстве принял непростое решение уйти из политики и из всех политических офисов".

"Теперь я с нетерпением жду нового этапа моей жизни, а также возможности проводить время с семьей и нашим (новорожденным - прим.ред) сыном. Для меня было большой честью служить республике десять лет!" - написал он в Facebook.

По данным СМИ, Австрийскую народную партию теперь возглавит глава МВД Карл Нехаммер. Не исключено, что он переедет и в кресло главы правительства.

По крайней мере, Шалленберг заявил, что, по его твердому убеждению, эти две должности "должны быть сосредоточены в одних руках". На пятницу, 3 декабря, запланировано собрание федерального правления АНП - возможно, на нем вопрос частично прояснится.

В мире Европа Австрия

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