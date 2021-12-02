Кардиолог назвал симптомы тромбоза, при которых нужно вызывать скорую помощь

Признаком тромбоза может быть посинение или побеление конечности, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский.

По его словам, тромбоз проявляется болью, которая не уходит после приема лекарств, так как таблетки не устраняют ее причину. Тромбоз может быть венозным или артериальным - в первом случае наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной.

К группам риска, как рассказал Серебрянский в беседе с телеканалом "Москва 24", относятся люди с нарушением свертываемости крови, варикозным расширением вен, аритмией и диабетики. Кроме того, к тромбозу может привести травма конечности.

При подозрении на тромбоз необходимо вызвать скорую помощь, подчеркнул врач. Тромб может привести к тяжелым последствиям - инфаркту, инсульту и даже летальному исходу, если вовремя не получить медицинскую помощь.