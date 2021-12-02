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Рубрика: В мире

Киев опять просит у Брюсселя денег

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
Украина запросит у Европейской комиссии (ЕК) финансовую помощь на 1,2 миллиарда евро, которые могут пойти на закупку газа и угля по биржевым ценам. Об этой просьбе агентству Bloomberg сообщил уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца. "Мы официально запросили у Европейской комиссии долгосрочную макрофинансовую программу для обеспечения устойчивого финансирования в ближайшие годы", - заявил украинский чиновник. По его словам, Киев уже начал переговоры с Брюсселем, и окончательная цифра будет зависеть от "оценки дефицита госфинансирования", но украинская сторона ориентируется на цифру в 1,2 миллиарда евро.
Фото: VASILY MAXIMOV / AFP Фото: VASILY MAXIMOV / AFP
Фото: VASILY MAXIMOV / AFP
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Запасы газа в хранилищах Украины приближаются к отметке начала закачки

Примечательно, что за день до заявления Буцы пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) сообщило о прошедшей в Киеве встрече западных послов, где присутствовавшие там представители США и Великобритании озвучили "настоятельный призыв оказать помощь украинской стороне в обеспечении энергией из альтернативных источников". "Вашингтон и Лондон попытались возложить на Евросоюз затратные обязанности по сохранению жизнеспособности экономики Украины в условиях беспрецедентной коррупции в этой стране, ветшания ее энергетической инфраструктуры и роста цен на энергоносители. Как утверждалось, именно страны ЕС ответственны за то, чтобы предстоящей суровой зимой Украина не утратила окончательно экономическую устойчивость", - говорится в сообщении СВР.

Цифра: 45 процентов доходной части бюджета заплатит в будущем году Киев по займам

Действительно, экономическая и энергетическая устойчивость Украины сегодня находятся под большим сомнением. В отличие от прошлых зим, когда дефицит энергоносителей становился заметен в феврале-марте, сейчас алармистские заявления и разговоры о режиме строгой экономии начались уже в октябре. При этом ситуация усугубляется тем, что нынешней зимой махинации Киева с "виртуальным реверсом" не будут работать, и покрывать недостачу придется по мировым, весьма неласковым к украинским энергетикам ценам.

Также нужно заметить, что "помощь" будет не безвозмездной, и эти деньги Киеву придется возвращать. Они будут записаны в расходную часть бюджета уже на 2023 год. В бюджете же следующего года, принятом Радой вчера, на выплаты по внешним и внутренним займам планируется направить 575 миллиардов гривен, то есть 20,1 миллиарда долларов. И это 45 процентов доходной части бюджета. Также Украина ожидает в следующем году очередные транши от МВФ - около 2,2 миллиарда долларов. Правда, для этого ей нужно к маю выполнить 12 "структурных маяков", прописанных в свежем меморандуме с фондом. И среди них - полная передача судебной и финансовой системы под внешнее управление, и главное - отказ от госрегулирования тарифов ЖКХ, что уже к следующей зиме обернется для населения их ростом в 1,5-3 раза.

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