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02.12.2021 21:26
Рубрика: Культура

Книгу обозревателя "РГ" Ирины Краснопольской презентовали академики и главврач

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
В день открытия на Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non/fiction обычно немноголюдно, но на презентации книги медицинского обозревателя "РГ" Ирины Григорьевны Краснопольской "Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины", которую выпустило издательство "Бослен", свободных мест не было.
Ирина Краснопольская и главный врач больницы No 15 Валерий Вечорко на презентации книги "Диагноз от Краснопольской". Фото: Константин Завражин Ирина Краснопольская и главный врач больницы No 15 Валерий Вечорко на презентации книги "Диагноз от Краснопольской". Фото: Константин Завражин
Ирина Краснопольская и главный врач больницы No 15 Валерий Вечорко на презентации книги "Диагноз от Краснопольской". Фото: Константин Завражин

Еще бы, в спикерах - светила медицины: главный врач акушер-гинеколог, академик РАН Лейла Адамян, президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев и главный врач больницы N 15 Валерий Вечорко. Говорили, конечно, о здоровье.

Фото: ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого
Академик Лейла Адамян - о хирургии будущего, которое постепенно становится настоящим

Ирина Григорьевна - уникальный профи, хедлайнер для любой книги рекордов. "Подвиг - не только в авторитетных летах медицинского обозревателя "Российской газеты", для которого и сегодня собраться в Чечню или Чикаго, Конаково или Краснодар - не вопрос. Секрет не только в уникальной памяти и дружбе с докторами, которые с годами стали мировыми светилами, а для нее все они - Миши, Саши, Толики, Сережи... Но она никогда не бывает заложником приятельства, оставаясь камертоном чести в профессиональном сообществе, где она давно самая своя", - представила автора зам. главного редактора "РГ" Ядвига Юферова.

Если мало рекордов, вот еще один: за почти 30 лет работы в "РГ" Ирина Григорьевна подготовила около полутора тысяч (!) полос "Медицина". Каждая - важный и честный разговор о том, чем больна наша медицина и как надо ее лечить, чтобы выздоровел пациент не только в Склифе, но и на бамовской станции Тында. У нас в редакции шутят: если приложить статью Краснопольской к больному месту, то человек уже начинает выздоравливать. Но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки... Ирина Григорьевна каждодневно помогает и ближним, и дальним.

У нас шутят: если приложить статью Краснопольской к больному месту, то человек начинает уже выздоравливать

В чем феномен Краснопольской? Она умеет разговаривать. "Если после общения с врачом пациенту не стало лучше, значит, его посетил плохой врач. Потому что при всех регалиях, при всех информационных технологиях общения никто не может отменить. И если мне надо поговорить с кем-то из моих героев, не важно, пациент это или медик, я должна сама на него выходить, сама находить с ним общий язык", - делится Ирина Григорьевна своим секретом.

Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и Ирина Краснопольская. Фото: Сергей Михеев

Вот из этих долгих и непременно профессиональных разговоров на легендарной кухне Краснопольской, где профессора, академики и главврачи сами моют посуду и выносят мусор, и сложилась эта книга. 29 диалогов как принципиальная возможность выразить благодарность всем отечественным медикам, которые в нелегкую эпоху ковида дали всем нам понять, кто чего стоит. А Краснопольская знала это всегда.

Ирина Краснопольская с известным урологом Дмитрием Пушкарем. Фото: Сергей Савостьянов
Культура Литература Интервью Ирины Краснопольской Ярмарка Non/fiction

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