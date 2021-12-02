Книжная ярмарка non/fiction теперь будет проходить дважды в год

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction теперь будет проходить дважды год: осенью и весной. Об этом на открытии 23-й по счету ярмарки журналистам рассказал директор компании-организатора выставки "Экспопарк" Василий Бычков.

"Нас очень воодушевил успех прошлогодней мартовской выставки, которую мы были вынуждены перенести с декабря на март из-за серьезных коронавирусных ограничений. И мы решились на эксперимент: проводить ярмарку дважды в год - осенью и весной", - сказал Бычков.

Итак, следующий non/fiction пройдет в Гостином дворе с 21 по 24 апреля 2022 года.

Времени до следующей ярмарки немного, но у организаторов нет сомнений, что праздник книги непременно состоится. Многие участники уже подтвердили свое участие.

"Мы рассматриваем наши ярмарки как важный элемент поддержки книжного рынка. Оборот ярмарки за пять дней работы - примерно 100 миллионов рублей. Что с лихвой окупает все затраты на ее проведения", - отметил Бычков.

По его словам, весенняя ярмарка будет проходить немного в другом формате. Будут не только книги, но и художественные проекты, кинопоказы, концерты.