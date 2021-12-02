Лавров обсудил миграционный кризис с главой МИД Венгрии

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Разумеется, дипломаты, которые поддерживали за эти годы регулярные контакты, обсудили в том числе одну из самых горячих тем - кризис с беженцами на белорусско-польской границе.

"Обсуждены актуальные международные проблемы, включая обстановку на границе Беларуси со странами Евросоюза", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Речь шла и о связях Москвы и Будапешта. Так, министры "сверили часы по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества", сделав акцент на тех договоренностях, которых 30 октября 2019 года достигли при личной встрече президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан.