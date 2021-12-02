Лавров предупредил Блинкена об ответных мерах при развертывании сил НАТО

Москва примет ответные меры, если при развертывании сил НАТО будут игнорироваться интересы России. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Энтони Блинкену.

"Игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно- стратегического баланса", - говорится в комментарии МИД РФ по этому поводу.

В качестве альтернативы этому обострению российский министр указал Блинкену "долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах, что следует рассматривать как императивное требование".