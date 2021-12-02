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02.12.2021 20:16
Рубрика: Власть

Лавров: РФ примет меры в случае отказа НАТО от гарантий безопасности

Текст: Екатерина Забродина
Если США и их союзники по НАТО по-прежнему будут отказываться обсуждать взаимные гарантии безопасности, то Россия примет меры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Стокгольме на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. По его словам, пока на предложения Москвы нет никакой ответной реакции.
Фото: Виктор Васенин/ РГ Фото: Виктор Васенин/ РГ
Фото: Виктор Васенин/ РГ

"Будем добиваться, чтобы нас услышали, но главное все-таки наша безопасность. Поэтому если НАТО будет по-прежнему уходить от разговора на эту тему или на тему договоренностей, идей, которые выдвинул президент России Владимир Путин, конечно, мы будем принимать меры, чтобы ни от кого не зависела наша безопасность, наш суверенитет и территориальная целостность", - цитирует Лаврова ТАСС.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Лавров предупредил Блинкена об ответных мерах при развертывании сил НАТО

Министр напомнил, что западные партнеры "уже более двух лет отказываются рассматривать сугубо конкретные предложения, которые Генштаб РФ внес на рассмотрение стран-членов НАТО". В частности, Москва хочет определить конкретное расстояние, на котором должны быть отведены военные учения сторон, также определить дистанцию максимально допустимого сближения боевых самолетов и кораблей, согласовать дополнительные меры безопасности в воздушном пространстве Прибалтики.

Отдельно по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном Сергей Лавров прокомментировал самые проблемные точки в российско-американских отношениях. Среди них - ситуация с захватом нашей дипсобственности в США.

"Абсолютно неприемлемо и нарушает все мыслимые дипломатические каноны и конвенции то, что американцы захватили и держат под контролем нашу дипломатическую собственность", - подтвердил шеф российской дипломатии. Тем более что российских представителей даже не пускают "как владельцев на территорию этих объектов, чтобы посмотреть, что там сейчас происходит". При этом есть надежда, что в ближайшее время может пройти раунд двусторонних консультаций по двусторонним раздражителям (в их числе как раз вопросы собственности и виз). "Экспертные консультации по договоренности президентов на саммите, который состоялся в июне в Женеве, начались, они продолжаются. Запланирован очередной раунд либо до конца этого года, либо в самом начале следующего", - отметил министр.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США

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