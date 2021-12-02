Леонид Млечин избран президентом Международной академии телевидения и радио

Новости

Эстонский военный контингент выдвинулся в Польшу 09:27
В Иркутске приземлился самолет с отказавшей электроникой 09:16
Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" 09:07
В Приморье закрыли "китовую тюрьму" 08:38
Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь 08:37
Эксперт дала советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду 08:24
Вирусолог оценил, как мутации в "омикроне" влияют на эффективность вакцин 08:13
Гинцбург: "Спутник Лайт" и назальную вакцину можно использовать вместе 07:50
В Москве заработал новый алгоритм медотвода от вакцинации против COVID-19 07:45
В США выявлен первый заразившийся штаммом "омикрон" 07:25
В США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на 50 млрд долларов 06:36
Школьников Биробиджана перевели на удаленку из-за COVID-19 06:28
СМИ: Макрон в частной беседе назвал британского премьера "клоуном" 06:05
Германия ужесточит меры по борьбе с коронавирусом 05:32
В Хабаровском крае снегопад нарушил работу двух аэропортов 05:32
В Австрии хирурга оштрафовали за ампутацию не той ноги 05:20
Мордовия отдала часть земель нижегородскому Сарову 05:09
Гинцбург рассказал о составе детской вакцины от коронавируса 04:30
Президент РБ Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты 04:17
В Забайкалье разрешили работу детских центров и спортивных секций 03:59
В Москву прибыли все три самолета с эвакуированными из Афганистана 03:42
Сухогруз с российским углем затонул в Японском море 02:57
В США россиянин Гричишкин получил пять лет тюрьмы за киберпреступления 02:30
В Турции на фоне рекордного падения лиры сменили министра финансов 02:10
Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту" 01:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 09:21
Рубрика: Культура

Леонид Млечин избран президентом Международной академии телевидения и радио

Текст: Сусанна Альперина
К важной дате, связанной с российским телевидением, Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ провели в Москве круглый стол "90 лет со дня начала регулярного отечественного телевещания". Он был задуман и в итоге стал дискуссионной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем развития российского телевещания, выявления тенденций развития отрасли в эпоху расцвета информационных технологий и изменения медиамира в целом.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Мероприятие проходило в смешанном онлайн- и офлайн-формате. В его рамках состоялось и Ежегодное общее собрание Международной академии телевидения и радио. Собравшиеся почтили память ушедшего в этом году основателя и первого президента Академии Анатолия Григорьевича Лысенко. В память об Анатолии Григорьевиче было решено, что награда "Академическое признание" отныне будет носить его имя. Она будет вручаться ежегодно 14 апреля, в день рождения основателя Академии. Еще одна новость: президентом Академии большинством голосов избран Леонид Млечин.

Фото: instagram.com / lysenko_mariana2021
Совет по Общественному телевидению России возглавит Марьяна Лысенко

На Круглом столе, посвященном 90-летию отечественного ТВ, говорили о том, как появление новейших технологий повлияло на изменение форматов телевизионных проектов? Каковы новые подходы в журналистском образовании и какие проблемы подготовки журналистов? Отмечали тенденции и перспективы развития отечественного телевещания и разбирали другие вопросы.

Участники круглого стола отметили, что за последние годы интернет набрал большую популярность, но в России пока не стал медиа № 1. Большинство жителей страны по-прежнему смотрят телевидение.

Профессор НИУ "Высшая школа экономики" Александр Шариков подтвердил этот факт, опираясь на статистику: "Как показывают измерения компании Mediascope, несмотря на постепенное сокращение телеаудитории, ТВ остается самым массовым и популярным СМИ, оказывающим сильное воздействия на десятки миллионов россиян, в основном, старше 40 лет. Телевидение - по-прежнему консолидирующее общество явление, необходимо эту функцию поддерживать".

По словам Сергея Ерофеева, проректора Института кино и телевидения (ГИТР), "в настоящее время происходит переход к так называемому ТВ 2.0, когда в цифровой среде научатся существовать и телевидение, и радио, и газеты, и интернет-порталы".

Продюсер и заслуженный работник культуры РФ Ирина Маслова, собравшая большой архив видеоинтервью с создателями советского телевидения, считает, что назрела необходимость создать Музей отечественного телевидения: "Музеи телевидения существуют во всех развитых странах. Конечно, на создание понадобятся деньги, но потом музей сможет окупиться. Бесспорно, такой музей должен быть в Москве, где началось регулярное телевещание и где создаются большинство современных телеканалов нашей страны".

В работе круглого стола также приняли участие: Диана Берлин, обозреватель Радио Sputnik, МИА "Россия сегодня", заслуженный деятель искусств России; Ашот Джазоян, секретарь Союза журналистов России, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов"; Марина Меркулова, главный редактор телеканала "Московский образовательный"; Вячеслав Умановский, ректор Академии медиаиндустрии, директор Центрального Дома журналиста; Наталья Власова, генеральный директор Фонда независимого радиовещания и другие. Исполнительным директором Международной академии телевидения и радио на мероприятии избрана Изабелла Пашинян, ученым секретарем назначен Сергей Ерофеев.

Справка "РГ"

Международная академия телевидения и радио / IATR - неправительственная общественная организация, была создана в октябре 2002 года, в 2004 году получила международный статус. Академия объединяет профессионалов телевидения и радио из 26 стран четырех континентов. Награда "Академическое Признание" учреждена Правлением IATR в 2012 году и ежегодно отмечает заметные и яркие события и людей в сфере телевидения, радио и интернета.

Культура Кино и ТВ Правительство Минцифры

Главное сегодня

Президент РБ Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты
В Москве заработал новый алгоритм медотвода от вакцинации против COVID-19
Косачев: Гипертрофированное самомнение превращает НАТО в угрозу человечеству
В США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на 50 млрд долларов
Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту"
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино