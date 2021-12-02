Леонид Млечин избран президентом Международной академии телевидения и радио

К важной дате, связанной с российским телевидением, Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ провели в Москве круглый стол "90 лет со дня начала регулярного отечественного телевещания". Он был задуман и в итоге стал дискуссионной площадкой для обсуждения наиболее актуальных проблем развития российского телевещания, выявления тенденций развития отрасли в эпоху расцвета информационных технологий и изменения медиамира в целом.

Мероприятие проходило в смешанном онлайн- и офлайн-формате. В его рамках состоялось и Ежегодное общее собрание Международной академии телевидения и радио. Собравшиеся почтили память ушедшего в этом году основателя и первого президента Академии Анатолия Григорьевича Лысенко. В память об Анатолии Григорьевиче было решено, что награда "Академическое признание" отныне будет носить его имя. Она будет вручаться ежегодно 14 апреля, в день рождения основателя Академии. Еще одна новость: президентом Академии большинством голосов избран Леонид Млечин.

На Круглом столе, посвященном 90-летию отечественного ТВ, говорили о том, как появление новейших технологий повлияло на изменение форматов телевизионных проектов? Каковы новые подходы в журналистском образовании и какие проблемы подготовки журналистов? Отмечали тенденции и перспективы развития отечественного телевещания и разбирали другие вопросы.

Участники круглого стола отметили, что за последние годы интернет набрал большую популярность, но в России пока не стал медиа № 1. Большинство жителей страны по-прежнему смотрят телевидение.

Профессор НИУ "Высшая школа экономики" Александр Шариков подтвердил этот факт, опираясь на статистику: "Как показывают измерения компании Mediascope, несмотря на постепенное сокращение телеаудитории, ТВ остается самым массовым и популярным СМИ, оказывающим сильное воздействия на десятки миллионов россиян, в основном, старше 40 лет. Телевидение - по-прежнему консолидирующее общество явление, необходимо эту функцию поддерживать".

По словам Сергея Ерофеева, проректора Института кино и телевидения (ГИТР), "в настоящее время происходит переход к так называемому ТВ 2.0, когда в цифровой среде научатся существовать и телевидение, и радио, и газеты, и интернет-порталы".

Продюсер и заслуженный работник культуры РФ Ирина Маслова, собравшая большой архив видеоинтервью с создателями советского телевидения, считает, что назрела необходимость создать Музей отечественного телевидения: "Музеи телевидения существуют во всех развитых странах. Конечно, на создание понадобятся деньги, но потом музей сможет окупиться. Бесспорно, такой музей должен быть в Москве, где началось регулярное телевещание и где создаются большинство современных телеканалов нашей страны".

В работе круглого стола также приняли участие: Диана Берлин, обозреватель Радио Sputnik, МИА "Россия сегодня", заслуженный деятель искусств России; Ашот Джазоян, секретарь Союза журналистов России, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов"; Марина Меркулова, главный редактор телеканала "Московский образовательный"; Вячеслав Умановский, ректор Академии медиаиндустрии, директор Центрального Дома журналиста; Наталья Власова, генеральный директор Фонда независимого радиовещания и другие. Исполнительным директором Международной академии телевидения и радио на мероприятии избрана Изабелла Пашинян, ученым секретарем назначен Сергей Ерофеев.

Справка "РГ"

Международная академия телевидения и радио / IATR - неправительственная общественная организация, была создана в октябре 2002 года, в 2004 году получила международный статус. Академия объединяет профессионалов телевидения и радио из 26 стран четырех континентов. Награда "Академическое Признание" учреждена Правлением IATR в 2012 году и ежегодно отмечает заметные и яркие события и людей в сфере телевидения, радио и интернета.