Лукашенко рассказал о предстоящих военных учениях Беларуси и РФ

Ориентировочно в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения на границе Беларуси с Украиной. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью РИА Новости.

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", - сообщил Лукашенко. По его словам, эти учения пройдут в два этапа: "Первый этап (состоится - прим. "РГ"), потом через месяц - второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем... К этому все готово".

Ранее в белорусском минобороны отмечали военную активность вблизи границ республики со стороны соседних западных стран и Украины.