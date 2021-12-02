В мире
02.12.2021 09:32
Текст: Марина Алешина

Лукашенко: Референдум по Конституции Беларуси пройдет в феврале 2022 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что референдум по проекту обновленной Конституции республики должен состояться по графику - в феврале 2022 года, если не возникнет какой-то экстренной ситуации. Об этом Лукашенко рассказал в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает агентство БЕЛТА.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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По словам белорусского лидера, в течение пары недель или месяца текст Конституции будет опубликован. "А в феврале, в 20-х примерно числах, Конституция будет внесена мною на референдум", - отметил Лукашенко. Он подтвердил, что сорваться ничего не должно: "Если не начнется война. Господи, не дай бог". Впрочем, это предположение, скорее, "из области фантастики", признал сам Лукашенко.

Александр Лукашенко рассказал, что обновленная Конституция подразумевает усиление роли правительства и парламента, а Всебелорусское народное собрание получит конституционный статус, в основном законе пропишут его полномочия. "Президент, как и сегодня, будет формировать правительство, будет главой государства. Сильная президентская власть остается", - заключил Лукашенко.

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