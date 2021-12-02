МЧС России возобновило поиск тел на шахте "Листвяжная"

Горноспасатели МЧС России вновь приступили к поисковым работам на шахте "Листвяжная". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящий момент газовая обстановка в шахте стабилизировалась. Отделения горноспасателей возобновили поисковые работы. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших. Для обеспечения безопасного доступа в шахту спасатели проводили откачку воды из водосборника главного водоотлива, проводили работу по бурению скважин и подаче газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы", - сказано в сообщении пресс-службы МЧС.

Ранее спасатели также фиксировали положительную динамику с загазованностью внутри аварийного участка. Но все же в ведомстве были осторожны с прогнозами.

Продолжалось бурение трех скважин с целью подачи в шахту стабилизирующих веществ. И вот теперь оперативный штаб на основе отбора проб воздуха снова разрешил горноспасателям отправиться в проходческий забой.

По сообщениям пресс-службы МЧС, все работы проводятся согласно оперативному плану. Для принятия экспертных решений привлечены специалисты ФГКУ "Национальный горноспасательный центр" и Научного центра ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности.