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02.12.2021 17:58
Рубрика: В мире

Меркель поддержала всеобщую вакцинацию в Германии

Текст: Екатерина Забродина

Ангела Меркель, которой осталось меньше недели исполнять обязанности канцлера Германии, обсудила ужесточение мер по борьбе с короной со своим вероятным преемником Олафом Шольцем и с премьерами земель. О совместных решениях Меркель объявила на пресс-конференции с коллегами, которая только что завершилась в Берлине. Главная новость часа: немцев может ждать обязательная вакцинация, которую до недавнего времени отрицали и Меркель, и Шольц.

Фото: iStock
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По словам и.о. канцлера, немцев могут начать прививать от ковида в обязательном порядке с февраля 2022 года (кстати, как и в Австрии, чьи власти ранее объявили об этом как о деле уже решенном). В Германии эту инициативу рассмотрит парламент. "Обсуждение и решение вопроса о всеобщей обязательной вакцинации будет происходить в бундестаге. Федеральное правительство и руководители земель попросят Совет по этике разработать рекомендации до конца года", - объявила Меркель. И подтвердила: "Мы понимаем, что ситуация очень серьезная". Причиной такого решения она назвала перегруженную систему здравоохранения и недостаточные темпы вакцинации.

Напомним, что еще в июле после встречи в Институте Коха канцлер однозначно заявляла, что обязательных прививок от "короны" в ФРГ не будет "ни в каком виде". Теперь она передумала. И сообщила, что поддержала бы инициативу, если бы все еще заседала в бундестаге. "Я очень расстроена тем, что мы находимся в эпицентре столь сильной четвертой волны", - сказала она. На днях и вероятный будущий канцлер Шольц (голосование по его кандидатуре назначено в бундестаге на 8 декабря) признал, что уже не выступает против. По крайней мере, как рядовой депутат он теперь за.

Пока же по всей стране вводятся меры, отчасти напоминающие локдаун, передает Spiegel online. Если в том или ином регионе семидневный коэффициент заражений превышает отметку 350 на 100 тысяч жителей, то бары и клубы закрываются. По словам Меркель, в такой ситуации ограничения контактов коснутся даже привитых и переболевших: в помещении нельзя будет собираться компаниями больше, чем 50 человек, на открытом воздухе - 200. При этом тем, кто не вакцинировался, разрешат встречаться максимум с двумя гражданами из другого домохозяйства (дети не в счет). Зато власти не собираются закрывать школы, вместо этого в учебных заведениях ужесточат масочный режим. Футбольные стадионы разрешат заполнять на 30 процентов, лимит для массовых культурных мероприятий - 5 тысяч гостей одновременно. Правительство ФРГ поставило конкретную цель - сделать 30 миллионов прививок к Новому году. Однако Шольц признал, что логистически это очень трудно. Поэтому чиновники подумывают "бросить на прививки" дополнительные силы в виде аптекарей, а также дантистов и даже ветеринаров.

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