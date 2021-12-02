Минцифры: Каждый 20-й звонок с неизвестного номера - мошеннический

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин рассказал на форуме "AntiFraud Russia", как продвигается борьба с телефонным мошенничеством. По словам чиновника, на сегодняшний день до 90 процентов банковского мошенничества - телефонное.

Одним из ключевых вопросов является борьба с подменой номеров, сообщил Бенгин. В настоящий момент прорабатывается вопрос административного наказания для операторов, которые "приземляют" у себя вызов и таким образом становятся соучастниками мошенничества. Для реализации задачи необходимо настроить автоматический поиск оператора, допустившего подмену номера.

Существующая сегодня система написания официальных запросов, по оценкам Минцифры, оказывается слишком неэффективной. При ее использовании вычислять мошеннические номера не удается. В среднем подменный номер используется всего 2-3 дня, поэтому не все антиспамовые приложения успевают распознать такие номера как мошеннические.

Чиновник отметил и активную роль операторов связи, которые сами приходят с жалобами на мошенников, так как такие звонки наносят удар и по репутации операторов. Чтобы обезопасить своих абонентов, "большая четверка" операторов создала и успешно тестирует собственную систему верификации звонков. Для безупречной работы системы к ней должны быть подключены все действующие российские операторы. Сейчас их больше тысячи.