Минцифры предложило ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе

Минцифры внедрит электронный кадровый документооборот на госслужбе. Для реализации этой задачи на федеральном портале проектов нормативных правовых данных опубликован проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации". ⠀

"В настоящее время возможность ведения кадрового юридически значимого электронного документооборота в государственных органах нормативно не закреплена, и оформление кадровых документов, включая служебный контракт с государственным гражданским служащим, приказы о назначении на должности государственной гражданской службы или об освобождении от замещения указанных должностей, осуществляется на бумажных носителях. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством на бумажных носителях осуществляется ведение личных дел государственных гражданских служащих", - говорится в пояснительной записке.

В результате внедрения Минцифры ожидает появление единого информационного пространства, оптимизацию работы кадровых служб госорганов, минимизацию ошибок при документообороте. Среди прочего - создание условий для внедрения кадровых и иных сервисов для госслужащих, автоматизация контроля за прохождением документов и формирование аналитической информации за счет автоматизированной обработки электронных кадровых документов. ⠀

Как ожидается, в перспективе личные дела гражданских служащих будут вестись полностью в электронном виде. При этом законопроект сохраняет возможность вести документооборот на бумажном носителе.

Введение электронного кадрового документооборота планируется осуществлять посредством ФГИС "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" и ГИС субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от 22 ноября 2021 г. N 377-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" позволил вести электронный кадровый документооборот в коммерческом секторе. Закон закрепил возможность использования кадровых документов в электронном виде без дублирования их на бумажном носителе. К кадровым документам относятся трудовой договор, договор о материальной ответственности и порядка 30 видов других документов. При этом у работника также сохраняется возможность получать бумажные дубликаты документов.