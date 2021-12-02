Минюст предлагает создать единый госреестр адвокатов

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предусматривает создание Единого государственного реестра адвокатов Российской Федерации. Предполагается, что это будет единый и единственный федеральный государственный информационный ресурс, содержащие достоверные сведения обо всех адвокатах страны.

Полномочия по ведению реестра адвокатов предлагается закрепить за Минюстом России. Как поясняют в ведомстве, создание Единого реестра позволит заинтересованным органам государственной власти, организациям и гражданам в круглосуточном режиме получать информацию об адвокатах. Действительно ли тот или иной человек обладает адвокатским статусом, в какой палате состоит и т.п.

"Кроме того, проектом устанавливается, что право осуществлять адвокатскую деятельность возникает у адвоката только с момента внесения о нем сведений в Единый государственный реестр адвокатов Российской Федерации, - рассказывают в Минюсте. - При этом в случае, если претендент, которому присвоен статус адвоката, в течение трех месяцев с момента сдачи квалификационного экзамена не принесет присягу адвоката, решение о присвоении ему статуса адвоката аннулируется. Помимо этого, предусматривается включение в Единый государственный реестр сведений о претендентах, не сдавших квалификационный экзамен, что позволит исключить случаи сдачи экзамена с нарушением срока".

Напомним, сегодня в каждом регионе ведется отдельный реестр. В связи с этим, как рассказывают в ведомстве, иногда недобросовестные защитники, лишенные статуса в одном регионе, вновь получают корочки в другом. Будто впервые. Создание единого федерального реестра исключит такие ситуации.